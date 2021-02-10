AB’den 75 bin hızlı test kiti geliyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayınlanan “Manşet+” programına telefonla bağlanarak, AB’den 75 bin adet hızlı test (antijen testi) kiti geleceğini belirtti.

Bakan Pilli, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimiyle önümüzdeki günlerde bu kitlerin ulaşacağını söyledi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü ve Türkiye’den Sinovac aşılarının gönderilmesine devam edileceğini de aktaran Pilli, polislerin aşılanmasına birkaç gün içinde başlanacağını ifade etti.