Özkunt: Toplumun hakkını çalanlardan, çaldıklarını son kuruşuna kadar geri alacağız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-tek) bataktayken AKSA’nın da kâr üstüne kâr yapmaya devam ettiğini söyleyerek, bu durumdan nemalanan ve komisyon alanlardan, çaldıklarını son kuruşuna kadar geri alacaklarını ve bu kişilerin yargı önünde de hesap vereceklerini vurguladı

Özkunt: Nasıl bir çark kuruldu farkında mısınız?

“Çalınanları geri alacağız” başlıklı bir yazılı açıklama yapan Özkunt, “Nasıl bir çark kuruldu farkında mısınız dostlar?” diye sorarak, Kıb-tek’in çökertildiğini belirtti.

Özkunt, “Kıb-tek hiçbir yatırım, bakım ve onarım yapamıyor, yapmıyor. Kurumun güncel toplam borcunun 1.2 milyar TL olduğu açıklandı. Bunun 981 milyonu ise AKSA’ya olan borç. Bu meblağın 600 milyon TL’si ise devlet borcu olarak devralındı yani AKSA’nın alacağı, AKP hükümeti tarafından KKTC hükümeti eli ile ödeniyor” dedi.

“Toplumun hakkını çalanlardan, çaldıklarını son kuruşuna kadar geri alacağız”

Kıb-tek’in neredeyse AKSA’yı ihya etmek üzere kurgulandığını, AKP hükümeti ile AKSA arasında “al gülüm, ver gülüm” bir tezgâh oluşturulduğunu kaydeden Özkunt, borcun kalan bölümünün de yine devlet tarafından ödeneceğine ve Kıbrıs Türk halkının ensesine borç olarak işleneceğine işaret etti.

Özkunt, “Buna hiç kuşku yok. Kıb-tek batakta ama AKSA kâr üstüne kâr yapıyor. Bu çarktan beslenen ve komisyon alan Akdeniz’in kuzey yakasında ve adada kimler olduğu da az çok biliniyor. Peki bu devran dönecek mi? Bu çarkı kuran ve komisyon alarak beslenen hırsızlar hapsi boylayacak mı? Hiç kuşkunuz olmasın. Toplumumuzun hakkını çalanlardan, çaldıklarını son kuruşuna kadar geri alacağız. Öz varlıklarımızı koruyacağız. Hiçbir ama hiçbir suç cezasız kalmayacak” ifadelerini kullandı.