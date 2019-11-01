Özkıraç: Taleplerimiz yerine getirilmezse greve gideceğiz

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN Enerji Yatırım Komite’yle yürütülen görüşmelerin ve bu çerçevede elektrik enerjisinde sendikanın politikası konusunda basın toplantısı düzenledi.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç basın toplantısında 6 Eylül’de hükümet ile 4 maddelik bir protokol imzalandığını hatırlattı, bu protokoldeki iki maddenin hükümet ve KIB-TEK ile uzlaşarak aşıldığını söyledi. Özkıraç, kendilerini ziyaret eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile 60 megavatlık yatırım için uzlaşı sağladıklarını ancak,komitede herhangi bir uzlaşı sağlanamadığını belirtti.

Özkıraç “Taleplerimiz nettir. Bunlar yerine getirilmediği sürece Sendika oturur askıda olan grevi uygulamaya koyar. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Toplumun ihtiyacı olan sağlıklı, ucuz enerji için EL-SEN toplumsal görevini yapmaya devam edecektir” dedi.

Basın toplantısında EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif ise Enerji Yatırım Komitesi’nde görüşülen hususlar ile ilgili hazırlanan raporu paylaşarak, bilgi verdi.

Gelinen aşamada komitede yeni makul bir alternatif ortaya konulamadığı kaydedilen raporda, 4 santral ihalesinin sonuçlandırılmasının en azından gereksiz yakıt tüketiminin önüne geçilmesi için acil olduğu saptaması yapıldı.CSP ve diğer güneş sistemleri ile ilgili fizibil alternatiflerin araştırılıp orta vadede güneş enerjisinde oransal olarak yüzde 10-yüzde 20’lere ulaşılarak dünya lideri olmanın mümkün olduğu belirtilen raporda, 4 santral alımının bunu engelleyen bir yatırım olmadığı vurgulandı.

EL-SEN Başkanı Özkıraç ise, bu bilginin ardından yeniden söz aldı.

El-Sen’in dünya ile enterkonnekte sisteme geçmek istediğini kaydeden Özkıraç, “bazı çevreler kablo ile elektriğin çok ucuza geleceğini söylüyor. Ben buradan çağrı yapıyorum; eğer bu toplum 25-30 kuruşa elektrik alacaksa biz buna da imza koruz. Raporları ortaya koysunlar” dedi.

Amacın toplumda algı yaratarak KIB-TEK’in peşkeş çekilmesi olduğunu savunan Özkıraç, ancak Bakan Taçoy ve Başbakan Ersin Tatar’ın özelleştirme konusunun gündemlerinde olmadığını kendilerine söylediğini belirtti.

“Bizim sabrımızı test etmesinler” diyen Özkıraç, her zaman diplomasi dilini kullandıklarını ancak olası büyük bir mücadeleye karşı örgütlenme çalışmalarını sürdürdüklerini, Aksa’nın ülkeden çıkartılması için önümüzdeki haftalarda büyük eylemler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Aksa’nın ülkeden çıkartılması için önümüzdeki haftalarda büyük eylemler gerçekleştireceklerini kaydeden Özkıraç, “Bu toplumun ödediği paralar yatırıma gitmesi gerekirken Kazancı Holding’in cebine gidiyor…/ Aksa ile imzalanan alım garantili sözleşme ve kira bedeli konusu bu topluma yapılmaması gereken bir sözleşmeydi” dedi.

Özkıraç, Kuruma personel alımı için 11 Kasım’da münhal ilan edileceği bilgisini de verdi.