Özkıraç: Taçoy attığı imzanın gereğini yapsın

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, esas amacın doğru yatırımlarla kendi kendine yetebilen, daha az maliyetle üretim yapabilen bir Kıb-Tek olduğunu kaydetti.

Kıb-Tek’e en az 60 megavatlık yatırım yapılmasıyla ilgili bir protokol imzalandığını belirten, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u bununla ilgili attığı imzanın gereğini yapmaya çağıran Kubilay Özkıraç, Taçoy’u Türkiye’nin hibe edeceği 50 MW’lık santralleri kendi yatırımları gibi lanse etmekle suçladı.

Özkıraç, Kıb-Tek’in ve ülkenin kendi santrallerini alacak gücü ve iradesi olduğunu kaydederek, “Türkiye’nin hibesi olan santralleri bakanlık ve El-Sen arasında imzalanan protokol gereği yapılan bir yatırımmış gibi göstermenin ‘acizlik’ ve ‘biat eder pozisyonuna düşmek’ olduğunu” savundu.

El-Sen Başkanı Özkıraç, şunları kaydetti:

“Türkiye’den hibe edilecek olan santraller doğal gaz ile uyumlu olmakla birlikte yakıt türü mazottur. Bu da şu anda fuel-oil cinsi yakıt kullanan Kıb-Tek’in bu santralleri ihtiyaç olmadığı takdirde kullanması maliyetleri arttıracaktır. O nedenle doğal gaz konusunun çözülmediği ülkemizde bu santrallerin şu anda kullanılması ekonomik açıdan çok da gerçekçi görünmemektedir. O nedenle doğal gaza geçilmediği bu süreçte en doğru yatırım şu anki mevcut sisteme uygun santrallerin alınmasıdır. Taçoy’un bu konuda bir bilgi eksikliği varsa gidermeye ve kendisine en doğru yatırımın hangi yolla yapılacağını göstermeye hazırız. Çünkü buradaki esas amaç doğru yatırımlarla kendi kendine yetebilen, daha az maliyetle üretim yapabilen ve en önemlisi de 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan AKSA kamburundan bu toplumu kurtarmaktır. Eğer Taçoy bu konuda samimiyse popülizm yapmak yerine realiteyi hayata geçirmek için attığı imzaya sahip çıkar. Aksi takdirde söylediği her söz havada kalacaktır.”

Öte yandan Özkıraç, 17 Eylül’de El-Sen olarak başlattıkları eyleme de değinerek, elektrik borcu olan her yerin istisnasız enerjisinin kesildiğini, ödeme yapılmadan da elektriğin bağlanmadığını anımsatarak, “Eylem sonrasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yaklaşık 30 milyon TL girdi sağlandı. Bu eylem sayesinde kurumun borçlarında azalma oldu ancak Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un ‘KIB-TEK’in borcu olmadığına’ dair açıklaması gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Taçoy’u “siyasi geleceği için KIB-TEK’teki mali tablo üzerinden başarı öyküsü yazmakla” suçlayan ve “bu çabası boşunadır” diyen El-Sen Başkanı Özkıraç, “Ortada bir başarı varsa bunun mimarı bakana ve KIB-TEK yönetimine karşı ortaya irade koyan El-Sen’dir” ifadelerine yer verdi.