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Özkıraç: Bu ülkenin kurumlarını faşistlere yem etmeyeceğiz

11 Mayıs 2021
kubilay özkıraç





El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıslı Türklerin ülkesini ve kurumlarını faşistlere yem etmeyeceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıslı Türklerin ülkesini ve kurumlarını faşistlere yem etmeyeceğini kaydetti.

Yazılı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya yönelik suçlama ve eleştirilerde bulunan Özkıraç, Arıklı’yı, “KIB-TEK emekçilerini hedef göstermek, usulsüzlüklere göz yumarak kurumu zarara uğratmakla” suçladı.

Özkıraç, “Parti başkanlığı seçimi bittikten sonra Arıklı’nın diline doladığı KIB-TEK vurgunundan hiç bahsetmediğini, ihalesiz alımlarla vurgunu bizzat kendisinin üstlendiğini” iddia etti.

Kubilay Özkıraç, yazılı açıklamasında “Bu memleket bizim Bay Arıklı, biz yöneteceğiz” ifadelerini de kullandı.





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11 Mayıs 2021


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