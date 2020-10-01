Özkıraç: Bu kavganın çıtası büyüyecek

Katıldığı programda bulunduğu makamda kalmak için Allah’a dua eden Taçoy, nasip olduğu takdirde KIB-TEK’in alacağı olan 850 Milyon TL’yi ya affedeceğini ya da sileceğini ifade etmiştir. Babasının malı zannettiği KIB-TEK’in alacakları hakkında bu kadar absürt ifadeler kullanan Hasan Taçoy şunu net olarak bilmelidir ki, bulunduğu makamın da, alacaklarını sileceğini ifade ettiği Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da bu toplumun malıdır. O nedenle bakkal defterinden borç silermiş gibi KIB-TEK’in alacaklarını sileceğini ifade etmek kimsenin haddine değildir. Hasan Taçoy çok istiyorsa, devlet kurumlarının, kumar baronlarının ve bazı sermaye kesiminin borcunu çıkartıp kendi cebinden ödesin. KIB-TEK’te lafazanlık dönemi bitmiştir, Hasan bey ya görevini laiki ile yerine getirsin ve yatırımlar konusunda attığı imzanın arkasında duracak erdemi göstersin, ya da ceketini alıp evine gitsin!