Özkıraç: Borcu olan tüm devlet dairelerinin elektrikleri kesilecek

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, hükümete çağrı yaparak. Kıb-Tek’in alacağı olan 107 Milyon TL’nin kurum maliyesine aktarılmasını istedi.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek’i batırmak için özel bir gayret sarf edildiğini savunarak, bu kişileri uyardı.

Özkıraç, Perşembe günü mesai bitimine kadar Kıb-Tek’in alacağı olan 107 Milyon TL’nin Kurum Maliyesine yatırılmadığı taktirde Maliye Bakanlığı başta olmak üzere borcu olan tüm devlet dairelerinin elektriklerinin kesileceğini kaydetti.