Özkıraç: Arıklı’nın bu mantaliteyle şimdiden işi zor

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Erhan Arıklı’yı daha göreve başlamadan popülizm yapmakla suçladı.

EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç “Göreve başlamadan, ne KIB-TEK yöneticileri ne de EL-SEN ile tek bir istişare gerçekleştirmeden kablo ile elektirik konusuna giren Erhan Arıklı’nın bu mantaliteyle şimdiden işinin zor olduğunu” söyledi.

Açıklama şöyle:

Daha resmi olarak göreve başlamadan, ne KIB-TEK yöneticileri ne de EL-SEN ile tek bir istişare gerçekleştirmeden kablo ile elektirik konusuna giren Erhan Arıklı’nın bu mantaliteyle şimdiden işinin zor olduğunu söyleyebiliriz.

Erhan Arıklı’yı, tüm veriler ve çalışmalar ortadayken kalkıp kendinden önce ki Bakanlar gibi şu anda mümkün olmayan kablo ile elektirik yatırımı üzerinden popülizm yapmamaya, uzmanların hazırladıkları raporlara göre hareket etmeye davet ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’ nin bile bu aşamada bahse konu yatırımın mümkün olmadığını görerek iki santral hibe etme yönüne gittiği bir süreçte Arıklı’ nın daha gerçekçi bir tavır içerisinde olmasını bekliyoruz.

Yatırımlar konusunda Sendikamızın tavrı nettir. Kısa vadede en az 60 MW’ lık Dizel Jeneratör çift yakıtlı yatırımın yapılması konusunda mücadelemiz devam edecektir.

Kubilay ÖZKIRAÇ

El-Sen Genel Başkanı

“Kabloyla elektriği bu ülkeye getireceğiz”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki çalışmalara değinen Erhan Arıklı, elektrikte çok ciddi bir ucuzlatmaya gidilmesini istediklerini, güneş enerjisinden fazlasıyla faydalanabilmek ve bu bağlamda sistem kurmak için adım atacaklarını kaydetti. Arıklı, elektrik konusunda; “Kabloyla elektriği bu ülkeye getireceğiz. Görevi almamızın nedenlerinden biri de bu.” yorumunu yaptı.