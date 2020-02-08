Yaşam

‘Özgürlüğüne düşkün’ inek çiftlikten kaçıp bizon sürüsüne katıldı

9 Şubat 2020

Polonya’da bir çiftlikten kaçan inek, tarihi Bialowieza Ormanı’nda yaşayan bizon sürüsüne katıldı.

2017 sonbaharında sürüye katılan ineğin kışı sürüyle birlikte geçirerek hayatta kalmayı başardığı ortaya çıktı.

“Özgürlüğüne düşkün” inek Kasım ayında 50 üyeli bir sürü içinde ornitolog Adam Zbyryt tarafından fark edilmişti.

Polonyalı TV kanalı TVN24’e konuşan Zbyryt, “Bialowieza Ormanı yakınlarında bizon görmek sıra dışı bir olay değil. Fakat aralarından bir hayvan benim dikkatimi çekti: Rengi bizonlardan çok farklıydı” dedi.

Önce bunun bir mutasyon olduğunu düşündüğünü, sonrasında ise dürbünle baktığında hayvanın bir bizon değil Fransız Limuzin türü inek olduğunu fark ettiğini söyleyen Zbyryt, bu hafta tekrardan görülen ineğin sağlıklı olduğunu ve bizonlar tarafından tehdit edilmediğini söyledi.

Aynı kanala konuşan biyolog Rafal Kowalczyk, “İnek bizonlarla çok da entegre değil, bizonlar tek bir organizma gibi hareket ediyor ama inek dışarda kalıyor” dedi. Dr. Kowalczyk, yine de bizon sürüsünün savunmasının muhtemelen ineği kış boyunca kurt saldırılarından koruyan şey olduğunu söyledi.

Dr. Kowalczyk’e göre inek tehdit altında olmasa da ineğin kendisi sürüye bir tehdit oluşturabilir.

Bu sıra dışı dostluk ineğin bizonlarla çiftleşmesine yol açarsa sayıları yalnızca 520 olan tehlike altındaki Bialowieza Bizonlarının genleri değişebilir.

Kowalczyk, “İnek için de bir tehlike var, zira bizon buzağıları inek buzağılarından büyüktür ve inek doğum sırasında ölebilir” diyor.

Bu nedenle, sürüye katılan inek henüz üremek için genç olsa da, bahardan önce tekrardan çiftliğine döndürülmesi gerekiyor.



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