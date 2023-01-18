Özgür İş İnsanları Derneği Amcaoğlu'nu ziyaret etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Ocak 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Özgür İş İnsanları Derneği Amcaoğlu’nu ziyaret etti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Özgür İş İnsanları Derneği, Gönyeli - Alaköy Belediye Başkan Hüsyin Amcaoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Özgür İş İnsanları Derneği, Gönyeli – Alaköy Belediye Başkan Hüsyin Amcaoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

 


Özgür İş İnsanları Derneği’nden Başkan Hüseyin Amcaoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni dönem için başarılar diledi. Özgür İş İnsanları Derneği Başkanı Mevlüt Avcı, görüşmede yaptığı açıklamada; Başkan Hüseyin Amcaoğlu’nun seçimlerde büyük bir başarı ve zafer kazanmasının hakkı ile görevi kazandığın, Amcaoğlu’na her zaman inandıklarını ve güvendiklerini belirtti. İyi belediyecilik yapması açısından her zaman Hüseyin Amcaoğlu’nun yanında olacaklarını ifade eden Avcı, yeni dönem için başarılar diledi.

Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özgür İş İnsanları Derneğinin icraatlarını yakından takip ettiğini dile getirdi.

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Tags:GönyeliHüseyin AmcaoğluMevlüt AvcıÖzgür İş İnsanları Derneği
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