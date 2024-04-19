Özgün Atakan U14 ligi tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 19, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Özgün Atakan U14 ligi tamamlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Özgün Atakan U14 ligi tamamlandı

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Özgün Atakan U14 ligi dün akşam RA 25’de oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı. Çekişmeli ve heyecan dolu geçen ligin ardından kadınlarda DİGEM, erkeklerde ise UKÜ Özgün Atakan U14 ligini şampiyon olarak tamamlandı. Oynanan karşılaşmaların ardından Özgün Atakan’ın ailesi ve Hentbol Federasyonu yetkilileri tarafından dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

 


Sona eren Özgün Atakan U14 liginin ardından sıralama şu şekilde oldu;

 

Kadınlar

1.DİGEM

2.Miracle Esentepe

3.Şahlan

4.UKÜ

5.GG

 

Erkekler

1.UKÜ

2.Levent

3.Şahlan

4.YDÜ

 

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Tags:Özgün Atakan U14 ligi
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