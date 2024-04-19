Cimnastikçiler, 23 Nisan’a coşku kattı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 19, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Cimnastikçiler, 23 Nisan’a coşku kattı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Cimnastikçiler, 23 Nisan’a coşku kattı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi bahçesinde şölen düzenlendi.

Şölende, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından birçok etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliklerden biri de KKTC Cimnastik Federasyonu cimnastikçilerinin gösterileri oldu. Cimnastikçilerin sunduğu gösteriler şöleni izleyenlerin coşkusuna coşku kattı.


KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun izlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerine cimnastikçiler her yıl büyük coşku katıyor.

 

 

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Tags:23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıkktc cimnastik federasyonu
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