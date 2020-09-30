Özgöçmen: Eyleme geçmemizi beklemeden harekete geçin

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, haklı taleplerini yerine getirmesi için hükümeti son kez uyardıklarını açıkladı.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen açıklamasında şunları söyledi:

“Sağlık çalışanlarının özünde meslektaşım hemşire ve ebelerin daha verimli bir şekilde çalışabilmeleri için dinlendirilmeleri, bunun için senelik izinlerin etkili bir şekilde kullandırılması.

Yıl içinde izin kullanamamamız nedeniyle yanacak izinler konusunda yasal zemin hazırlanarak olası mağduriyetimizin önlenmesi.

Alacaklı olduğumuz 5 aylık ek mesai konusunda yasal sorumluluklarınızı yerine getirmenizi.

Daha fazla zaman kaybetmeden haklı talebimiz olan risk ödeneği konusunda adım atılmasını.

Covid-19 ile mücadelede emek veren meslektaşlarımın için kamu sağlık çalışanları madde 101(2) ye binaen ödüllendirilmesini talep ediyoruz.

Bu haklı talepler konusunda eyleme geçmemizi beklemeden hükümetin adım atmasını talep eder ve bu hususta son uyarımız olduğunu kamuoyu ile paylaşırız.”