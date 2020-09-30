Güney’de temaslılar saklanıyor, vaka sayısının artması bekleniyor

Rum uzman Epidemiyolojist Valentinos Silvestros, günlük veriler temel alındığında Güney Kıbrıs’ta vaka sayısının artacağını kaydetti.

Rum uzman Epidemiyolojist Valentinos Silvestros, günlük veriler temel alındığında Güney Kıbrıs’ta vaka sayısının artacağını kaydetti.

Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na (KHA) açıklamada bulunan Silvestros, bazı kişilerin yakın temaslılarını bildirmediğini, bu nedenle virüsün yayılma olasılığındaki artışın kontrolün ötesinde olduğunu bildirdi. Temas takip ekibiyle çalışan Silvestros, ekibin elinde, testi olumlu çıkan her kişinin aile, işyeri ve sosyal çevresine bağlı olarak her vaka için çok sayıda temaslı bulunduğunu anlattı.

“Kesinlikle vakaların sayısının artacağını bekliyoruz. Çünkü bunlar halen aktif zincirlerdir ve var olan vakaların bazı temaslıların semptom gösterdiklerini, dolayısıyla onlar büyük olasılıkla vaka olacaktır” şekline konuşan Silvestros, bazı vakaların diğerlerine göre virüsü daha kolay yaydıklarını, takibin zor bir iş olduğunu çünkü insanların kapanma döneminde daha serbest şekilde hareket ettiklerini belirtti.

Bazı yeni vakaların, temaslı olarak bildirilmeyen kişiler olduğunu, bunun endişe yarattığını ifade eden Silvestros, insanların sorumlulukla hareket etmeleri gerektiğini tekrarladı; teması sınırlandırmakla ve kiminle temas ettiğini bilmekle takibin zamanında ve etkili şekilde yapabileceğine dikkat çekti.