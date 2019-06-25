Özersay’dan Erhürman ile Maraş istişaresi

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş konusuyla ilgili ilk görüşmesini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdi.

Özersay, Erhürman ile olan görüşmesini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Siyasi parti başkanlarıyla kapalı Maraş’ta envanter çalışması yapılmasına dair istişarelerimize bugün CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman ile başladık. Çalışmanın içeriği ve hassasiyet gösterilmesi gereken boyutlara ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunduk.”