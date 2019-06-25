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Özersay’dan Erhürman ile Maraş istişaresi

25 Haziran 2019

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş konusuyla ilgili ilk görüşmesini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdi.

Özersay, Erhürman ile olan görüşmesini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Siyasi parti başkanlarıyla kapalı Maraş’ta envanter çalışması yapılmasına dair istişarelerimize bugün CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman ile başladık. Çalışmanın içeriği ve hassasiyet gösterilmesi gereken boyutlara ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunduk.”

Siyasi parti başkanlarıyla kapalı Maraş’ta envanter çalışması yapılmasına dair istişarelerimize bugün CTP Genel Başkanı…

Kudret Özersay paylaştı: 25 Haziran 2019 Salı

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