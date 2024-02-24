Özersay'dan "diploma kriziyle" ilgili Üstel'e çağrı.... - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Özersay’dan “diploma kriziyle” ilgili Üstel’e çağrı….

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kusret Özersay "Milletvekillerinizin dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmasına izin vermeyeceğinizi  açıklayın"

“Milletvekillerinizin dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmasına izin vermeyeceğinizi  açıklayın”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay Başbakan Ünal Üstel’in “sahte diploma krizi” konusundaki “mahkemelerimize güvenimiz tamdır” söylemiyle ilgili olarak, “Eğer bu açıklamanızda samimiyseniz bu konular milletvekillerinize dokunursa dokunulmazlıklarını kaldıracağınızın sözünü verin. Milletvekillerinizin dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmasına izin vermeyeceğinizi  açıklayın” çağrısı yaptı


Özersay yazılı açıklamasında Başbakan Üstel’e günü geldiğinde gereğini yapacağını açıklama çağrısında da  bulundu ve “Şimdiden açıklayın ki polisimiz ve savcılığımız da bu konuda daha rahat hareket edebilsinler. Soruşturmaların bir kısmının milletvekilleriyle alakalı olduğunu artık herkes biliyor, o zaman neyi bekliyorsunuz, çıkın ve dokunulmazlıklar vekillerinize de dokunsa kaldıracağınızı açıklayın” ifadelerini kullandı.

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Tags:dokunulmazlıkkudret özersaysahte diploma
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