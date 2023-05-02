Özersay: Tek çıkar yol bu hükümeti istifaya zorlamaktan geçer

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “gayrimeşru hükümet Meclis’teki muhalefetin desteği ve oybirliği ile seçim yasaklarının süresini kısalttıktan sonra yasaklar yürürlüğe girmeden yangından mal kaçırmak istercesine sınavsız ve münhalsiz el altından 70 civarında geçici işçi alıyor. Bu hem etik açısından hem de hukuk açısından yanlıştır ve bu devlete bilerek ve isteyerek zarar vermektir. Liyakati yok sayan, yasalarda var olan kadrolara duyuru yapıp sınavla işin ehli insanları Kamu Hizmeti Komisyonu kanalıyla almak yerine bu şekilde muhtemelen eşi dostu partiliyi geçici işçi olarak kamuya dolduracaklar. Bu kabul edilebilir değildir. Memlekete yazık ediyorlar” dedi. Seçim yasaklarının süresinin iki aydan bir aya indirilmesinin de tam da bu sebeple karara bağlandığını söyleyen Özersay “seçim yasakları yürürlüğe girmeden bu istihdamları yapmak için yetki talep etmişler. Ama üzücü olan şey bu yasakların olağan süresi iki ay olmasına rağmen Meclis’teki muhalefet CTP’nin de oybirliği ile bu seçim yasaklarının süresini kısaltmış olmalarıdır” vurgusu yaptı.

“BU TÜRDEN İSTİHDAMLAR KAMUYU DAHA DA ÇÖKERTİR VE YASADIŞIDIR” Son bir yıldır Halkın Partisi’nin sine-i millet kararı alırken yaptığı uyarıların tümünün ne kadar haklı olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Özersay “maalesef gayrimeşru hükümet görevde kaldığı sürece sonradan telafisi mümkün olmayan zararlar verecek demiştik ve nitekim de şu anda yaşanan tam da odur. Bir kere seçime yasada belirlenen kadrolarda kriterlere uygun olan isimlerin önceden duyuru ile, münhal ile ve ardından da yapılacak sınavlar ile işe alınması gerekmektedir. Oysa şimdi yapılmak istenen şey geçici işçi olarak herhangi bir duyuru yapmadan ve sınav da yapmadan birilerini işe almak ve memur görevinde çalıştırmaktır. Bu yaklaşımla kamuda artık liyakatın son kalan kırıntılarını da yerle yeksan etmek isteniyor. Gerçekten yazıklar olsun” ifadelerini kullandı. Özersay bu türden istihdamlarla kamudaki çarpık yapının daha da bozulacağına ve adeta çökertileceğine dikkat çekti.

“MUHALEFET BİR SANDALYENİN PEŞİNE DÜŞTÜ, OLAN YİNE DEVLETE VE HALKA OLACAK” Ülkenin bir vekil seçimi için ara seçime ihtiyacı olmadığını, yapılması gereken şeyin bir erken genel seçim olduğunu vurgulayan Özersay “maalesef ara seçim istemediğini söyleyen muhalefetin de oybirliği ile ara seçime gidiliyor ve muhalefet de bir vekil sandalyesinin peşine düşmüş gibi görünüyor. Bu gayrimeşru hükümetle mecliste birlikte iş tutmanın bedeli son bir yılda çok ağır olmuştur, bunu görmek gerekir. İşte yapılmak istenen istihdamlar da bunun son örneğidir. Bu adımla kamu daha çökertilmiş olacak. Siz altı ay sonra hükümet olsanız bu insanları muhtemelen işten çıkaramayacak ve sineye çekme yoluna gideceksiniz. Popülizmin kurbanı olacaksınız. Oysa bunu bugünden engellemek gerekirdi. Gayrimeşru hükümet normal bir hükümetmiş gibi davranmaya ve onu normalleştirmeye devam ettikleri için maalesef bu saatten sonra tek çıkar yol bu hükümeti istifaya zorlamaktan geçer. Ama belli ki Meclis’teki sözde muhalefet milletvekillerinin gayrimeşru bir hükümetin varlığından duyduğu herhangi bir rahatsızlık yoktur. Bu hükümetin sona erdirilmesine değil olağan bir hükümet varmış gibi eleştirilmesine odaklanıyorlar ve onu olağanlaştırıyor, normalleştiriyorlar” dedi. Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gayrimeşru hükümet SINAVSIZ MÜNHALSİZ 70’e yakın yeni istihdam yaparak geçici işçi alıyor. Yetki talebinde bulunan çeşitli bakanlıklara SEÇİM YASAKLARINDAN ÖNCE verilecek yetkiyle kamu liyakat yok sayılarak daha da bir darmadağın edilecek. Siz SÖZDE TASARRUF yasası yapacaksınız diye haftalarca Meclis’te gurdalanın, bu taraftan da har vurup harman savurun. Muhalefet de BİR SANDALYEYİ alır mıyım, ara seçimle bir vekil daha kapar mıyım derdine düşsün. Bu gayrimeşru hükümet devam ettiği sürece sonradan TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLAR verecek dedik dinleyen olmadı. Buna dikkat çekmek için adım attık, gayrimeşru hükümeti istifaya zorlayacaklarına bu maksatla boşaltılan millet vekilliği koltuğunu kapma derdine düştüler. YAZIKLAR OLSUN…”