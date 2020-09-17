Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Sönmezler Ocağı’nı ziyaret etti.

Özersay’ın basın ofisinden verilen bilgiye göre, Sönmezler Ocağı’nda vatandaşla biraraya gelen Özersay, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde; “ayrıştıran, bölen bir değil, toplumu birleştiren, herkesi kucaklayan bir liderlik” benimseyeceğini ifade etti. Özersay, ayrıca “Cumhurbaşkanı” olarak Kıbrıs Türkü’nün sesini uluslararası platformlarda duyurmak ve haklarını aramak için çalışacağını aktardı.

Özersay, mesleki deneyimleri doğrultusunda verdiği tüm sözleri yapabileceğine inandığını, o nedenle böyle bir yola çıktığını belirtti.

Uluslararası alanda izleyeceği proaktif diplomasiyle dünyanın Kıbrıs Türkü’nü muhatap almasını sağlayabileceğini dile getiren Özersay, sadece devletlerle değil, uluslararası örgütler ve petrol şirketleriyle de doğru bir iletişim içinde olarak Kuzey Kıbrıs Türk Devleti’nin hak ve menfaatlerine sahip çıkacağını anlattı.

2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminde vizyonunu ortaya koyarken Kapalı Maraş açılımının da projelerinden biri olduğunu hatırlatan Kudret Özersay, “O gün bu projeye gülenler bugün Maraş’ın açılabileceğini söylemeye başladılar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından envanter çalışmasının tamamlayacağını söyleyen Özersay, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yıl sonuna önemli adımları atabileceğine inancının tam olduğunu ifade etti.