Özersay: Silah ruhsat iptali konusunda acilen adım atılmalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki ay içerisinde evde tutulan silahların çocuklar tarafından kullanımı nedeniyle aile faciaları yaşandığına dikkat çekti.

Özersay paylaşımında;

‘Son iki ayda ev içinde tutulan silahların çocuklar tarafından kullanımı nedeniyle aile faciaları yaşadık ve dört vatandaşımızı kaybettik. Şiddet içeren bilgisayar oyunları, sosyal medya kullanımı veya başka, sebebi ne olursa olsun bu vahim sonuç bu çocuklar kolayca bu silahlara ulaşabildiği için yaşandı.

1- Son iki olayda birisi emekli asker diğer ise emekli polis iki vatandaşımızın evlerinde bulundurdukları silahlar kullanıldı;

2- Sadece emekli olan asker ve polislerimizin değil şu anda görevde olanların da silahlarını evlerinde tasarruf ettiklerini biliyoruz;

3- Bunlar haricinde geçmişte polis yahut asker olmasalar da silah tasarruf ruhsatı verilmiş olan kişiler vardır ve onlar da bu silahları (profesyonel atıcılık kapsamında olanların bir bölümü hariç) evlerinde bulundurmaktadırlar;

Yaşananlar fazlasıyla endişe vericidir ama daha da önemlisi bu silahların evlerde nasıl muhafaza edildiği artık çok daha büyük önem kazanmıştır. Hükümetin derhal Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ile toplantı yaparak bu silahların evlerde nerelerde, nasıl muhafaza edildiklerini, keza canlı mermilerle ilgili nasıl tedbirler aldıklarını ele alıp fiilen ETKİLİ ŞEKİLDE DENETLENMESİNİ sağlamaları, kurallara uymayanlarınsa RUHSATLARININ İPTAL EDİLMESİNİ sağlamaları yaşamsaldır.

Pandemi döneminde çocuklarımızın eğitim hayatı ve sosyalleşme imkanları alt üst olmuş, ailelerin düzeniyse ekonomik ve sosyal olarak sarsılmıştır. Sadece bu hususlar dahi ev içlerinde tasarruf edilen silahları eskiye göre ÇOK DAHA TEHLİKELİ bir hale sokmaktadır.

Geçen hükümet döneminde Bakanlar Kurulu toplantılarında yeni silah ruhsatı verilmesi taleplerine izin vermeyip her defasında karşı çıkmış, önergesi gelenleri imzalamamıştım. Dünya bireysel silahlanmaya karşı ciddi tartışmaların yaşandığı bir dönemden geçiyor. Evet çocuk eğitimi, sosyal medya kullanımı ve şiddet içeren oyunlar, televizyon dizileri elbette önemli ve o konularda da tedbir şart. Öte yandan salgının yarattığı ve yakında yaratacağı sosyal bunalımlar şimdi bireysel silahlanma ile ilgili olarak çok daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor.

Herkes sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeli ama hükümet de yukarıda belirttiğim denetleme ve gerekirse ruhsat iptali konusunda GKK ve PGM ile birlikte acilen adım atmalıdır.’