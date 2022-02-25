Özersay: Serbest Limanın Turizm Bakanlığı’na bağlaması hukuka aykırı

Hangi dairenin/kurumun hangi Bakanlığa bağlanacağı pazarlığı yapmışlardı ya, o çerçevede dün Bakanlıkların kuruluş kararnamesini karara bağlayıp resmi gazetede yayınladılar ve Serbest Limanı Demokrat Parti’ye bırakılan Turizm Bakanlığı’na bağlama kararı aldılar. Peki hukuken bunu yapabilirler mi? Hayır.

Dün Bakanlar Kurulu ilk toplantısını yaptı ve maalesef ilk aldığı kararlardan biri HUKUKA AYKIRI…Neden mi?

Neden? Çünkü yasa bu kurumun hangi bakanlığa bağlı olarak çalışacağını açıkça yazıyor. SERBEST LİMAN VE BÖLGE İDARESİ, 26/83 Serbest Liman ve Bölge Yasasına göre SANAYİ İŞLERİYLE İLGİLİ BAKANLIĞA bağlı olmalıdır. Serbest Liman ve Bölge yönetim kurulu ilgili bakanlık olan Sanayi Bakanlığına karşı sorumlu olacaktır.

– Oysa hükümetin aldığı karara göre Serbest Liman Turizm Bakanlığı’na bağlı olacak ama Sanayi Bakanlığı’na karşı mı sorumlu olacak? Böyle bir acayiplik olur mu?