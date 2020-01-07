Özersay: Rumlar toplu taşımacılık pastasını paylaşmamak için bahane üretiyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 13 Ocak Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen turistleri taşıyan otobüsler ile ilgili yaptığı güncel konuşmaya yanıt verdi.

Özersay, ülkedeki toplu taşıma araçlarının Güney’e yolcu götürebilmesi taleplerinin hem bakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından 7-8 yıldır gündeme getirildiğini ancak Rum tarafının taşımacılık pastasını Kıbrıslı Türk otobüsçülerle paylaşmamak için bahaneler ürettiğini söyledi.

Özersay, Rum tarafının ürettiği bahanelerde direksiyon dışında bir eksiklikleri olmadığını, ancak ülkede toplu taşıma araçlarında kendi standartlarını yukarıya çekmeleri gerektiğini, bunlardan birinin de muayene sıkıntısı olduğunu ifade etti.

Ülkede AB standartlarında bir muayene sunulmasının ardından Rum tarafının bahane üretemeyeceğini ifade eden Özersay, AB ile KKTC’den Güney’e toplu taşımacılık yapılabilmesi için yapılan görüşmelerde AB yetkililerinin Rum tarafı yetkilileri üzerinde yeterli baskıyı kurmadığını, sıkıntıyı aşacak çözüm üretmediğini gördüklerini kaydetti.

Özersay, karşı tedbir önerisine saygı duyduğunu, ancak ülkede alınacak tedbirlerin KKTC otobüslerinin Güney’e geçebilmesinin önünü açıp açmayacağı konusunda emin olmadığını, Güney otobüslerinin ülke içinde taşımacılık yaptığı iddialarını ise araştıracaklarını söyledi.

Bu konularda yasal engeller olup olmadığına da bakacaklarını ifade eden Özersay, alınacak tedbirlerde ise Güney’den ülkeye yapılan turizm çalışmalarına engel olup olmayacağı konusunda emin olmaları gerektiğini anlattı.

Rum tarafının ülke turizmini baltalamaya yönelik adım atmasına fırsat vermemeleri gerektiğini ifade eden Özersay, “Astarı yüzünden pahalıya gelecek bir adım atmamalıyız, buna dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum” dedi.

Özersay, Güney’den ülkeye gelen turistlerin ekonomiye katkı sağladığını, o yüzden teşvikler konusunda bir kısıtlamaya gidilmesinden önce toplu taşımacılıkla ilgili bazı iyileştirmelerin yapılmasının gerekliliğine işaret etti. Kudret Özersay, Rumların toplu taşımacılık pastasını paylaşmamak için bahaneler ürettiğini, bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuda AB ile yapılan görüşmelerde yol alamadıklarını, bazı tedbirler ile bu sorunu çözebileceklerini ancak bunu yaparken ülke turizmini de baltalamamak gerektiğini anlattı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Güneyde toplu taşıma izinleri ile ilgili talep edilen prosedürleri ve otobüslere getirilen mali külfeti dile getirerek, sorunun Rum tarafının taşımacılık pastasını Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istememesinden kaynaklandığını söyledi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da yeniden söz alarak, toplu taşımacılık yapabilmek için Güney’den aldığı profesyonel ehliyeti göstererek, Güney Kıbrıs’ta bu ehliyeti aldıktan sonra otobüsünü muayene yaptırdığını, sigortaya başvurduğunu anlattı.

Hamzaoğulları, bu konuda yanlış bilgilendirme ve yönlendirmelerin olduğunu, ancak doğru yolda yürüyen otobüsçülerin de olduğunu ifade ederek, toplu taşımacılıkta taleplerinin; otelden Güney’deki havalimanlarına taşımacılık yapabilmek için önlerinin açılması olduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yeniden kürsüye çıkarak, toplu taşımacılık sektörünün kendi içinde de bölündüğünü gördüğünü, birliktelik olmadığını veya sektörün Biray Hamzaoğulları ile aynı fikirde olmadığını gördüğünü ifade ederek, birlik ve ortak fikir sağlanması durumunda bakanlık olarak sektöre her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Özersay, hizmet kalitesinin Güney’e ve ülkeye göre artırılması durumunda gerekli girişimlerle sorunun aşılacağına inanç belirterek, buradaki sıkıntının hizmet kalitesi değil Rum tarafının pastayı paylaşmak istememesinden kaynaklandığını kaydetti.

Karşı tedbirlerin yasaklama veya sınırlamayla değil adil bir paylaşımı sağlamak için alınabileceğini ifade eden Özersay, toplu taşıma araçlarının Güney’e geçebilmesi için nasıl tedbirler alınabileceğini sektör ile konuşabileceklerini söyledi.

Biray Hamzaoğulları bunun üzerine yeniden kürsüye çıkarak, sektörde bu konuda yaşanan sıkıntılar ile toplu taşıma araçları ve şoförlerinin eksiklikleri hakkında bilgiler vererek, Güney’in bu konuda Kıbrıslı Türklerden sadece otel ve havalimanı arasında taşımacılık yapmasını, içte taşımacılık yapmasını istemediğini, zaten böyle bir durumda sigortanın otobüsleri kapsamadığını anlattı. Hamzaoğlulları, sektörün bu konuda Dışişleri Bakanlığı tarafından yanlış yönlendirildiğini de söyledi.

Özersay da bunun üzerine yerinden söz alarak, kendi bakanlığı döneminde kesinlikle böyle bir durumun yaşanmadığını vurguladı.

Konuşmaların ardından sorular kısmına geçildi ve milletvekillerinin sözlü ve yazılı soruları ile cevapları okundu.