Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak Rum tarafının sınır kapılarında başlattığı yeni uygulamayı yakından takip ettiklerini vurguladı.

Özersay, “Niyetleri; mülteci sorunuysa işbirliğine hazırız, ekonomimize zarar vermekse karşı tedbir alacağız” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Rum yönetiminin son günlerde iki taraf arasındaki geçişlere dair kısıtlayıcı tedbir almaya dönük adımları konusunda açıklama yaptı.

Özersay, “Mülteci hareketlerini gerekçe göstererek kısıtlamalara gidiyorlar. Niyetleri gerçekten mülteci sorunuyla ilgiliyse, biz Kıbrıslı Türk yetkililer olarak kendileriyle bu konuda işbirliği yapmaya ve yardımcı olmaya hazırız. Ancak mülteci hareketlerini bahane ederek ülkemize gelen turistleri olumsuz yönde etkileyerek ekonomimize zarar vermeye çalışıyorlarsa biz de Rum tarafının canını acıtacak adımlar atmak zorunda kalacağız. Tercihimiz bu değildir, ama bizi bunu yapmaya mecbur bırakmazlar umarım. Kamuoyuna mesajım şudur: Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak Rum tarafının sınır kapılarında başlattığı yeni uygulamayı yakından takip ediyoruz. Henüz Yeşil Hat Tüzüğü’nde değişikliğe gitmeksizin uygulamada nasıl değişiklikler yapacakları netleşmiş değildir” ifadelerini kullandı.

“ASIL AMACIN NE OLDUĞU YAKINDA ANLAŞILACAK”

Kıbrıs’ta iki devletin birbirini tanımıyor olmasından kaynaklanan sıkıntılar bulunduğunu ve bir anlaşmanın olmadığı ortamda bu sıkıntıların da normal olduğunu vurgulayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şöyle devam etti:

“Ancak işbirliği eksikliği nedeniyle yaşadığımız bu sıkıntıların çözümü aslında mümkündür ve bunun için oturup kapsamlı çözümü beklemeye de gerek yoktur. Özellikle Suriye’de yaşanan iç savaş ve dünyadaki ekonomik eşitsizlikler/gelir dağılımı adaletsizlikleri nedeniyle çok ciddi mülteci hareketleri olduğu doğrudur. Bunun da Kıbrıs adası özelinde bir artışa neden olduğu da bir gerçektir. Ancak Kıbrıs Rum tarafı buna ilişkin bir rahatsızlık duyarak ilave tedbir almak istiyorsa, biz kendilerine bu konuda işbirliği yaparak yardımcı olmaya da hazırız. Ancak eğer bu global sorun bahane edilerek ülkemize gelen turistlerin güneye geçişlerine dair sorun çıkarmak istiyorlarsa ya da ülkemize Güney Kıbrıs üzerinden gelen turistleri caydırmak ve bu yolla turist sayısının azalmasına neden olup ekonomimize darbe vurmaya çalışıyorlarsa buna karşı da tedbir almaktan çekinmeyiz. Tercihimiz bu değildir ama bizi bunu yapmaya mecbur bırakmazlar umarım. Şu anda durum net değildir. Yakında geçişlere dair Rum tarafının asıl amacının ne olduğu anlaşılacaktır. Biz de ona göre bir hareket planı belirleyeceğiz.”