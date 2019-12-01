Kıbrıs

Gürcafer, okul inşaatında meydana gelen çökme konusunda soruşturma komisyonu kurulacağını söyledi

1 Aralık 2019
cafer gürcafer

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Girne’de yapımı devam eden okul binası inşaatında meydana gelen çökmeyle ilgili soruşturma komisyonu oluşturulacağını söyledi. 

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, “Girne’de yapımı devam eden okul inşaatının çökmesiyle ilgili bir soruşturma komisyonu oluşturmak ve olayı tüm çıplaklığıyla kamuoyuyla paylaşarak neticeye gitmek boynumuzun borcudur.  Mühendislik açısından değerlendirme, elbette ki mühendisler odamız tarafından yapılarak raporlanacaktır. Onların çıkaracakları rapor doğrultusunda da yapmamız gerekenler yapılacaktır” dedi.

İş sağlığı ve güvenliği ile yapı denetimi bakımından da sistemin yarattığı zafiyetlerin sorgulanacağını kaydeden Gürcafer, “Müteahhit firmamız da dahil, varsa tüm sorumlulardan hesap sorulması sürecini aşama aşama kamuoyuyla paylaşarak neticeye gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Kıbrıs Sosyalist Partisi 5’inci Olağan Kongresi yapıldı

1 Aralık 2019

Yol bakım – onarım çalışmaları sürüyor

1 Aralık 2019

Özersay: “Niyetleri; mülteci sorunuysa işbirliğine hazırız, ekonomimize zarar vermekse karşı tedbir alacağız”

1 Aralık 2019
vasiliu

Vasiliu: “Tanımıyor olabiliriz ama KKTC bugün bir devletin bütün karakteristiğine sahiptir”

1 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı