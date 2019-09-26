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Özersay, New York temaslarını sürdürüyor

26 Eylül 2019

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Millet (BM) 74. Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York’taki temaslarına devam ediyor.

TC Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, pazartesiden bu yana New York’ta bulunan Bakan Özersay, sırasıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. Di Carlo, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ile bir araya geldi.

Bakan Özersay, muhataplarıyla Kıbrıs meselesi ve diğer bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

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