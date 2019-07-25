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Özersay: Maraş’la ilgili kararı incelemelerden sonra vereceğiz

25 Temmuz 2019

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, NTV’de canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu…

Özersay, Maraş’a bugün itibarıyla envanter çalışması için girildiğini belirterek, ellerinde geçmişten kalma bazı veriler bulunduğunu ancak bunları yenilemek gerektiğini söyledi.

Envanter komisyonu ile birlikte bu konudaki uzman kişilerle incelemelerde bulunarak ellerindeki verileri güncelleyeceklerini kaydeden Özersay, kapalı Maraş’la ilgili ne yapılacağına karar vermeden önce inceleme yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Taşınmaz malların yanında taşınır mallarla ilgili bazı kararlar alındığını da hatırlatan Özersay, burada önemli olan şeyin kişilerin ve vakıfların mülkiyete dair haklarına halel gelmeksizin çalışma yapmak yönünde aldıkları kararı uygulamak olduğunu belirtti.

Özersay, artık araziye inildiğini, kentin durumunun ne olduğu ile ilgili inceleme yapılacağını ve akabinde de Kapalı Maraş’ın ne şekilde artık gerçek hayatın parçası haline getirileceğine karar verileceğini vurguladı.

Ülkedeki durağanlığın ve statükonun sembolü haline gelen Kapalı Maraş’ın bu şekilde kalmasını kabul etmediklerini kaydeden Kudret Özersay, bir adım atacaklarını ve bunun öncesinde de bu çalışmanın yapıldığını aktardı.

Özersay, Envanter çalışmalarının ardından doğru ve sağlıklı karar verileceğini, Maraş’ın sivil hayatın parçası haline getirileceği ama mülkiyet haklarına da saygı duyacak birtakım adımlar atmayı planladıklarını açıkladı.

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