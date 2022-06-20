Özersay: Kurtaracak bir memleket bulamayacağız

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada siyasette olan çarpık düzeni ağır bir dille eleştirirken önemli bir uyarıda da bulundu. Özersay, “Yarın “kurtaracak” bir devlet, bir memleket bulamayacağız!” dedi.

Özersay’ın açıklaması:

Muhalefet Meclis’te etkisizleştiriliyor, kaale alınmıyor derken tam da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Muhalefetin “egemenlik devri içeriyor, Anayasaya aykırı, kişisel verilerin bir özel şirketin eline geçmesine neden olabilir, ulusal güvenliği ve veri güvenliğini tehlikeye sokacak bir durum ortaya çıkaracak” dediği Türkiye–KKTC e-devlet işbirliği protokollerinden birisi bugün tüm itirazlara rağmen Meclis’te onaylandı. Komitede ve Genel Kurul’da yapılan konuşmalar meşru olmayan hükümet yetkililerinin BİR KULAĞINDAN GİRDİ ÖBÜRÜNDEN ÇIKTI. Ne içeride yetkili bir kurum yaratalım ÖNERİSİNİ dikkate aldılar, ne de ANAYASAYA AYKIRI iddiasını!

Üstelik Anayasamıza göre onaylanan antlaşmaların anayasaya aykırılığını ileri sürerek Anayasa Mahkemesine başvurulması da mümkün değil.

Meclis’te meşru olmayan ve muhalafeti de kaale almayan bir hükümetle hükümet-muhalefet ilişkisi kurup Meclis’te devam ettikçe HER GEÇEN GÜN KAYBEDECEĞİZ. Kurumların ve devletin itibarı açısından da, Halk iradesi açısından da geçen her gün GERİ DÖNÜLMEZ ZARARLAR ortaya çıkacak ve gelecekte son pişmanlık fayda etmeyecek. Hükümetin kendi doğası içerisinde değişmesini beklerseniz, o gün geldiğinde iş işten geçmiş olacak. Ama daha da kötüsü bu ve benzeri meşru olmayan hükümetler de KANIKSANMIŞ, NORMALLEŞTİRİLMİŞ olacak.

Sineye çekip normalleştirirsek yarın “kurtaracak” bir devlet, bir memleket bulamayacağız!