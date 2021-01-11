Özersay: Kendi adayına sahip çıkamayan bir hükümet vatandaşa mı sahip çıkacaktı?

HP Milletvekili Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda azınlık hükümetinin bugün havlu attığını söyledi. Yapılan paylaşım şöyle;

“Hükümet aday gösterdiği isme önce kendisi sahip çıkmak zorundaydı, yapmadı yapamadı. Kendi adayına sahip çıkamayan bir hükümet ülkenin sorunlarını çözüp vatandaşa mı sahip çıkacaktı? Zaten doğal olmayan yoldan eğreti şekilde kurulan azınlık hükümeti bugün havlu attı. Meclisin iradesine rağmen aynı isimde ısrar edip ardından da bunu erken seçime bağlamak siyasi dorumsızluktur. Biz erken seçime varız, öte yandan bu ülkenin ihtiyacı erken seçim değildir. Vatandaş salgın döneminde sorunlarına çözüm bekliyor, erken seçim değil.”