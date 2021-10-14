Özersay: İstihdam, terfi ve arazi kiralanması gibi işlemleri derhal durdurulmalı

Kudret Özersay, istifasını vermiş olan bir hükümetin gündelik elzem işler haricinde herhangi bir işlem yapmaması gerektiğini, hele hele seçim yatırımı niteliğinde istihdam, terfi ve arazi kiralanması gibi işlemleri derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin istifasını dün vermiş olmasına rağmen bugün Kalkınma Bankası’nda istihdam yapılması yönünde yapılan açıklamayı ve Elektrik Kurumu’nda yeni terfiler verilmesi yönünde atılan adımları kamuoyunun bilgisine getirerek istifa etmiş bir hükümetin bunları yapmasının kabul edilemez olduğunu söyledi ve derhal bu işlemlerin durdurulması gerektiğini açıkladı.

Özersay, istifasını vermiş olan bir hükümetin gündelik elzem işler haricinde herhangi bir işlem yapmaması gerektiğini, hele hele seçim yatırımı niteliğinde istihdam, terfi ve arazi kiralanması gibi işlemleri derhal durdurulması gerektiğini belirtti. Hükümetin istifası ertesinde bu tür işlemlere devam etmenin hem hukuka hem de siyasi ahlaka aykırı olacağının altını çizdi. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada Halkın Partisi Lideri Özersay, özellikle Demokrat Parti’ye bağlı olan Kalkınma Bankası’ndaki işlemlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Hükümet dün istifasını verdi. Kalkınma Bankası bugün iki şube müdürü, iki banka memuru işe alımı için sınav duyurusu yapıyor. Seçim yasağı devreye girsin dediğimizde UBP-YDP-DP’nin neden karşı çıktıkları şimdi daha net görülüyor. Bu tür istihdamların derhal durdurulması gerekir.”