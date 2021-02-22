Özersay: Hükümetin gündeminin ilk sırasında salgınla mücadele yok

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Hükümet’in krizi yönetmekle ilgili sınıfta kaldığını, krizi yönetmek için gerekenlerin tam tersini yaptığını ve krize yeni siyasi krizler eklediğini altını çizdi.

Saner’in Bakanlar Kurulu çıkışında yaptığı açıklamalara değinen Özersay, “İnsanlar diyor ki, ‘Başbakan kararları açıkladığında anlamıyoruz’; burada alınacak, gücenecek bir şey yok. İnsanlar bu açıklamaları yaptığınızda anlamıyorlar, anlıyor musunuz Sayın Başbakan?” diye sordu.

AÇIKLAMA İÇİN TAVSİYELER…

Tedbirlere ilişkin açıklamaların yapılması konusunda Başbakana tavsiyeler veren Özersay, “Kabine içi veya dışından birine açıklama için görev verebilirsiniz. Veya çıkıp yazılı bir açıklama yapabilirsiniz. Anlaşılır bilgi, vatandaşa ulaşmak zorundadır” dedi.

“HÜKÜMETİN GÜNDEMİNİN İLK SIRASINDA SALGINLA MÜCADELE YOK”

Hükümetin gündeminin birinci sırasında salgınla mücadele olmadığını, verilen demeçlerin, söylemlerin, yazılanların buna işaret ettiğini savunan Özersay, “Halkın güvenini yıktınız” ifadelerini kullandı.

“ALİ PİLLİ’NİN NEDEN GÖREVDEN ALINDIĞINA DAİR KİMSEYİ İKNA EDEMEDİNİZ”

Özersay, “İnsanları, kriz yönetimi konusunda ciddi olduğunuza inandıramadınız” diyerek, “Her şeye rağmen, kamuoyunun desteğini alan bir Sağlık Bakanınız vardı, onu da görevden aldınız. Evet, bu sizin hakkınız ama şu an normal bir süreçten geçmiyoruz; olağandışı bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir süreçte, böyle bir değişiklik yapmak, ancak somut bir nedenle mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

Özersay, Ali Pilli’nin görevden alınması konusuna, neden görevden alındığına dair, kimsenin ikna edilmediğini söyledi.

“İKİ HAFTA BOYUNCA ‘GÖREVDEN ALINACAK’ HAVASI YARATIP, İTİBARSIZLAŞTIRDINIZ; SONRA DA ‘YORULDU’ DEYİP GÖREVDEN ALDINIZ… ALİ PİLLİ BUNLARI HAK EDİYOR MUYDU?”

Ali Pilli’nin görevden alınmasından önce itibarsızlaştırıldığını, iki hafta boyunca “ha bugün, ha yarın görevden alınacak” şeklinde bir hava yaratıldığını belirten Özersay, “Otoritesini sarstınız, kendi ağırlığının sorgulanmasına neden oldunuz. Süründüre süründüre böyle bir noktaya getirdiniz. En sonunda da ‘yoruldu’ dediniz. Sağlık çalışanları bir yıldır canlarını yiyor. Onların da yorulduğunu söyleyip, görevden mi alalım? ‘Uyudu’ dediniz, ‘uyudu’ denilmesine müsaade ettiniz… Sayın Ali Pilli bunları hak ediyor mu?” diye sordu.

“ÜSTEL DE ZOR DURUMDA OLACAK… HER KARARI SORGULANACAK”

Yeni Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in de zor bir duruma girdiğini belirten Özersay, “Sayın Bakan hangi kararı alırsa alsın sorgulanır duruma düşecek. Neden? ‘Acaba Ali Pilli, bu kararları almadığı için mi görevden alındı?’ soruları sorulacak. Güveni tekrardan tesis etmek 10 kat daha zor olacak” dedi.

“SORUMLULUK SAHİBİ DAVRANACAKSANIZ, GÖREVDEN ALMANIN NEDENİNİ AÇIKLARSINIZ”

Özersay son olarak, “Sayın Saner, Ali Pilli’yi neden görevden aldığınıza dair kamuoyunu ikna edecek bir açıklama yapmadınız. Sorumluluk sahibi davranacaksanız, bunu yapacaksınız” ifadelerini kullandı.