Özersay: Hukuk devletinde keyfiliğe yer yoktur

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay hükümetin yaptığı açıklamaları ve politikaları açık bir dille eleştirdi. “Hükümet hiç boşuna elmalarla armutları bilerek karıştırıp akıl bulandırmaya çalışmasın” dedi.

“HÜKÜMET ZARURET İLKESİNİ KEYFİ VE TEK YANLI UYGULAYAMAZ”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin yaptığı açıklamalarla bilerek akıl karıştırdığını, anayasadaki zaruret ilkesini tek yanlı ve keyfi uygulamaya çalıştığını belirtti. “Hükümet hiç boşuna elmalarla armutları bilerek karıştırıp akıl bulandırmaya çalışmasın” uyarısında bulunan Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçiminin neden ve nasıl ertelendiğini de hatırlattı: “Salgın ülkemizde Mart ayı başında başlamış durumdaydı ve Nisan’da seçim vardı. Dünyanın dahi salgın konusunda ne yapacağını bilmediği bir ortamda sağlık şartlarının yarattığı zaruret nedeniyle altı ay ertelendi. Meclis’te temsil edlen altı siyasi partinin tamamı, dönemin Cumhurbaşkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Başsavcısı görüş birliği ile ertelendi. Yani YASAMA, YÜRÜTME, YARGI, SAVCILIK görüş birliğine vardığı için Anayasa’daki madde zaruret gerekçesiyle uygulanmadı ve seçim ertelendi.”

“Şimdi hükümet erken seçimin tarihini kendi istediği gibi belirlemek için Anayasayı neden ve nasıl bir kenara koymaya çalışıyor?” diye soran Özersay, ortada geçen yıl olduğu gibi bir acil salgın durumu olmadığını, tedbir alarak hayatı devam ettirmeye, kontrollü olarak turizm dahil açmaya gidilen bir dönemde olduğumuzu ifade etti.

“HUKUK DEVLETİNDE KEYFİLİĞE YER YOKTUR”

Özersay açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Zaten hükümetin gerekçesi de sağlık değil, hukuk komitesinde çoğunluğu olmadığı için Anayasaya rağmen özel bir komite kurup orada çoğunluğu almaya ve seçim için istediği tarihi tek yanlı olarak belirlemeye çalışıyor. Geçen yıldan farklı olarak yasama, yürütme, yargı bir masa etrafında oturup bu konuda bir görüş birliğine varmadı, yani hükümet TEK YANLI ve KEYFİ bir kararla Anayasanın etrafından dolaşmaya çalışıyor. Meclis bu açıdan bölünmüş durumdadır görüş birliği yoktur. Hükümet normal bir hükümet değil komitelerde çoğunluğu dahi olmayan bir Azınlık hükümeti olduğunun farkında değil sanırım. Öyle olmasa bile kimse çok istisnai olarak memlekette yasama, yürütme ve yargının herkesin tam uzlaşısı ile geçen yıl uygulandığı gibi bir zaruret ilkesini TEK YANLI ve KEYFİ bir biçimde uygulayamaz. Hukuk devletinde böyle keyfiliklere yer yoktur.

Hükümet ara seçimin olmaması için oturup UZLAŞMAK zorunda olduğunu anlamalıdır. Her canı isteyen anayasanın beğenmediği ya da işine gelmeyen maddelerini bir kenara koyabilecek olsa anayasaya ve hukuka gerek olmazdı ama o zaman da burası bir demokrasi değil geri kalmış bir devlet, bir diktatörlük olurdu.”