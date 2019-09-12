Özersay: Hayat normale döndü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Çatalköy’deki Kriz Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bölgede ava açık bir bölge olduğunu, o bölgeyi ava kapattıklarını açıklayan Özersay, “İtfaiyenin aldığı tedbirlere göre, bekletilen itfaiye araçları var” dedi.

“Basın mensupları, görüntü almak ve röportaj yapmak için bu bölge yakınlarındaki yol kenarlarında duruyor, bunun kesinlikle yapılmaması gerekiyor, yol sadece trafik amaçlı açılmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Özersay, 2 kişinin tedavisinin devam ettiğine dikkat çekerek, iki hastanında yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Özersay” Bitişik alanda ava açılmış bir bölge vardı. Ava kapatılacak” dedi.

Vatandaşı ülkemizde bulunan 16 farklı ülkenin büyükelçilikleri ile temas edip bilgi verdiklerini aktaran Kudret Özersay, “Türkiye’den gelen teknik ekip ile birlikte bölgede genel bir arama yapılacak” dedi.

Eğer bir cisim gören varsa, yetkililere,

0548 866 14 88

0548 865 78 54

0548 844 70 42

0548 874 7042 no’lu telefonlara haber vermeleri önem arz etmektedir” dedi.

Patlamanın neden meydana geldiğinin tespit edileceğini belirten Özersay, “Cephaneliğin tümü değil, belirli bir bölümünde patlama meydana geldi.

Özersay; “şu an için bölgede olağan üstü bir durum söz konusu değil, bölgede hayat normale döndü” dedi..

Özersay , ‘Turistler, tesislere gelmeye ve yerleşmeye devam ediyor. Sadece tedbir maliyetinde kararlar aldık” dedi.