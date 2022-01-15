Özersay: Halk için var gücümüzle çalışacağız

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin hükümette olduğu dönemde halkın hak ve menfaatlerini koruyarak devletin kurumlarına sahip çıktığını, önümüzdeki dönemde aynı anlayışla hükümette yer alarak ülkeye ve halka hizmet kararlılığında olduğunu vurguladı.

Ülkenin içinde bulunduğu şartların ekonomide, sağlıkta, eğitimde ve turizmde cesur kararlar alınmasını zorunlu kıldığını, bunu yapabilecek ve koalisyon ortağına da yaptırabilecek tek siyasi partinin Halkın Partisi olduğunu vurgulayan Özersay, “Marifet zor zamanda hükümet etmek ve ülkeyi yönetebilmektir. Halkın Partisi kriz dönemlerinde, yani zor zamanlarda hükümet etme becerisini kanıtlamış ve tecrübe sahibi bir siyasi parti olduğunu göstermiştir” dedi.

HP’den verilen bilgiye göre, Özersay, katıldığı TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“Siyasi partilerin sıralamasında ilk üç değişmez” diyen Özersay, Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi sıralamasının, yani 2018’deki sıralamanın aynen devam edeceğini kaydetti. Özersay, yüzdelik ve vekil sayısını kestirmenin ise mümkün olmadığını ifade ederek, HP’nin yükselişinin devam ettiğini ifade etti.

İnsanların seçimle bu son günlerde ilgilenmeye başladığını belirten Özersay, seçimi şu anki sürecin belirleyeceğini söyledi.

Vatandaşın yarınından, geleceğinden endişe içerisinde olduğunu belirten Özersay, bunun biraz da yaşanan krizlerle bağlantılı olduğunun altını çizdi.

“KARARLARI ZAMANINDA ALMAMIŞ OLSAYDIK CAN KAYBI ÇOK OLURDU”

HP’nin hükümette olduğu dönemde sağlık krizini başarıyla yönetebildiklerini hatırlatan Özersay, “Bu krizi iyi yönetebildiğimiz için bu memlekette insanların ölmesine müsaade etmedik” dedi.

Özersay, dünyanın dört bir yanında binlerce insanın öldüğü dönemde, ülkede sağlık krizini iyi yönettiklerini anlattı.

Özersay, bu krizler devam edecekse, krizleri yönetebilecek olanların hükümette olmasının önemine değindi.

Uçuşların kapalı olduğu bir dönemde dahi diplomatik girişimle istisnai bir şekilde uçuş yaratarak yurt dışında okuyan öğrencileri ülkeye getirdiklerini hatırlatan Özersay, HP’nin görevde olduğu dönemde yurt dışındaki vatandaşlarını kaderine terk etmediğini söyledi.

“FARAZİ, FANTAZİ LAFLAR ETMEDİK”

HP’ye vatandaşın sahip çıkacağına olan inancını belirten Özersay, sağlık krizi yanında bir ekonomik kriz yaşandığını anlattı. HP olarak farazi, fantazi laflar etmediklerini anlatan Özersay, döviz kurunun sabitleneceği söylenip sonra da unutturmaya çalışıldığını söyledi.

Diğer taraftan başka siyasi partilerin de başka yapılamayacak şeyler söylediğini onların da ortadan kaybolduğunu belirten Özersay, ekonomiyi ayağa kaldırmak için ayakları yere basan önerilere ihtiyaç olduğuna değindi.

Özersay, hükümetteyken Fiyat İstikrar Fonu’nu amacına uygun kullandıklarını ve benzin zammını önlediklerini hatırlattı, hükümete geldiklerinde de bu fonu amacına uygun kullanacaklarını anlattı.

“MARKETLERDE ÇOK CİDDİ FİYAT FARKI GÖRÜYORUZ”

Pahalılığı önlemek için dört öneri ortaya koyduklarını, bunun da hükümet tarafından kopyalandığını ama bunun da tam uygulanmadığını söyleyen Özersay, nar ekşisi ve bisküviye fon indirimi uygulanırken, temel gıda ve temizlik ürünlerinde böyle bir uygulamaya gidilmemesini, denetimin yapılmamasını eleştirdi.

Özersay, marketlerde çok ciddi fiyat farkları görüldüğüne işaret ederek, döviz arttığı için fiyatların arttığının söylendiğini, döviz indiğinde de kimsenin bunu fiyatlara yansıtmadığını belirtti. Özersay, “Neden bunun denetimi yapılmadı?” diye sordu.

“SON BİR YILDIR YAŞANANLARI HÜKÜMETTEYKEN HALKA YAŞATMADIK”

Enerji arzının kesintiye uğratılması konusunda da eleştirilerde bulunan Özersay, benzin kuyrukları ve tüp gaz kuyruklarının yaşatılmasını yönetim beceriksizliği olarak değerlendirdi.

Özersay, HP’nin hükümette olduğu dönemde böyle bir ortamın yaratılmadığına dikkat çekerek, yaptıkları gezilerde, insanların battaniyeyle evde oturduğunu, gözlemlediklerini anlattı. Özersay, ekonomik krizin doğru yönetilmesinin önemine işaret etti.

“YAPILAN ARTIŞ HAYAT PAHALILIĞINİN YANSIMASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

Asgari ücret anlamında da çok net bir duruş ortaya koyduklarını anlatan Özersay, hükümetin işçi ve işvereni birbirine düşürdüğünü savundu. Yeni yıla özel sektör çalışanının belirsizlikle girmesine sebebiyet verildiğine işaret eden Özersay, asgari ücrete yapılan artışın hayat pahalılığının maaşlara yansımasından başka bir şey olmadığını dile getirdi.

Memleketin fakirleştiğini herkesin görmesi gerektiğini belirten Özersay, asgari ücretin en düşük kamu maaşıyla sabitlenmesi gerektiğine değindi. İşverene de sosyal sigorta prim desteği verilmesi gerektiğini belirtti.

“SÖYLEMLERDE SAMİMİ OLMAK ÖNEMLİ”

HP olarak işverene prim desteği yanında peşin KDV uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini eklediklerini ifade eden Özersay, dün akşamki TV programında koalisyon ortaklarından DP’nin alıp bunu söylediğini kaydetti.

Özersay, “Sen hükümettesin niçin bunu bu en çok ihtiyaç olunan dönemde yapmıyorsun DP olarak?” diye sordu. Söylemlerinde samimi olmanın önemine işaret eden Özersay, emekli maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını söyledi. Özersay, hükümete geldiklerinde buna ilişkin de tedbir alacaklarını kaydetti.

“DEVLETİN AĞIRLIĞINI BIRAKMADILAR”

Son bir yıldır azınlık hükümetiyle yaşanan olumsuzluklara işaret ederek, devletin ağırlığını bırakmadıklarını söyleyen Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “ekmeği ucuzlatacağım. ekmek 4 TL’ye olmaz” söylemlerinin ardından ekmeğin 4 TL olduğunu belirtti.

Akaryakıtta “gelen Perşembe” indirim yapılacağı söylenmesine ve zamanın geçmesine rağmen bir adım atılmadığını belirten Özersay, Enerji Bakanı’nın dün indirim olmadığı yönünde açıklama yaptığına işaret etti.

Özersay bunların yönetim beceriksizliği, kötü yönetim olduğunu ifade etti. Özersay,”Bunları yaşamak istemiyorsak, HP gibi halkın hak ve menfaatlerinin sigortası olan bir partiye sahip çıkmak gerekir” dedi.