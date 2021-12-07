Özersay: Güney’le ticaret, krizi fırsata çevirebilir

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay , her krizin fırsatları da beraberinde getirdiğini, dövizdeki ciddi dalgalanma sonrası yaşanan ekonomik sıkıntının, Kıbrıslı Rumların KKTC’de yapacakları harcamalarla krizin fırsata dönüşebileceğini belirtti.

Yaşanan ekonomik krizin iyi yönetilmesi gerektiğini söyleyen Özersay “Biz bu krizi yönetebiliriz. O yüzden hükümette olmaya talibiz. Geleceğiz ve bu krizi en iyi şekilde yöneteceğiz” diye konuştu.

Özersay katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, ülkeye en hızlı ve kolay döviz girdisinin, Güney Kıbrıs’tan sağlanabileceğine dikkat çekerek, “Gerek Kıbrıslı Rumların, gerekse de Güney Kıbrıs’a gelen turistlerin KKTC’ye girişlerinde yapılacak bazı düzenlemelerle, döviz girdisi artacaktır” dedi.

Hükümette oldukları dönemlerde, her yaşanan krizi yeni ve yaratıcı fikirlerle aşmaya çalıştıklarını, şimdi de somut öneriler yaptıklarını ifade eden Özersay, dünyada akaryakıt fiyatları dalgalansa da bu sürecin bir mekanizma kurularak yönetilebileceğini, gerçekçi çareler üretmenin şart olduğunu vurguladı.

Seçim hazırlıklarıyla ilgili de konuşan Kudret Özersay, Halkın Partisi Parti Meclisin’in hafta sonu kontenjan adayları da ekleyerek aday listelerini kesinleştireceğini ve Yüksek Seçim Kurulu’nun onayına sunacağını söyledi.

Siyasetle ilgili sıkıntılı bir dönem yaşandığını ifade eden Özersay, adaylar arasında uyumun olması, halkın içine sinebilecek, temiz siyaset ve iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde topluma güven verecek kişilerin listelere girmesine özen göstereceklerini ifade etti.

“GÜZELYURT İNSANINA HAKSIZLIK EDİLİYOR”

Güzelyurt’ta milletvekili sayısının nüfus-seçmen parametresi nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bildirimi ile 4’ten 3’e düşmesi konusunu da değerlendiren Özersay, Güzelyurt halkının bu konuda tepkisini haklı bulduğunu ifade etti.

Özersay, bu bölgelerde ilk birinci ve ikinci parti dışındaki partilerin vekil çıkarmakta sıkıntı yaşayacağını ifade ederek, karma oy kullanımı konusunda kafa karışıklığı yaratılıp sonra da bu konuda yapılan yaklaşımı adil bulmadığını vurguladı.

Uzun süre önce Lefke’nin aynı sıkıntıyı yaşadığını, bir süre sonra İskele’nin de aynı sıkıntıyı yaşayacağını, bu uygulamayla o bölgenin köyleştirildiğini ifade eden Özersay, “Bölge insanına haksızlık ediliyor” dedi.

Özersay, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adil sonuçlar getirecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

HÜKÜMET ÖNGÖRÜDEN YOKSUN

Son günlerde yaşanan başta akaryakıt zammı ile ilgili konulara da değinen Özersay, “Hükümet süreçleri kötü yönetiyor. Organizasyon becerileri yok. Önceden planlamış olsalar bu durumu öngörebileceklerdi” dedi.

Bu sürecin kötü yönetilmesinden dolayı akaryakıt arzının da sıkıntıya uğratıldığını ileri süren Özersay, Güney Kıbrıs’tan gelen Rumlara akaryakıt satılmaması yönünde açıklamaları da eleştirerek, hükümeti, bu davranışla etnik kökende ayrıma gitmekle suçladı.

Özersay, şöyle devam etti:

“Kapıların açılması, geçişlerin kolaylaştırılması için canımızı yedik, Türk lirasının döviz karşısında değer kaybettiği bu günlerde, güney ile ticaret krizi fırsata çevirmekti.”

“Ülkeye döviz girdisi sağlayacak avantaj yanı başımızda” diyen Özersay, bu dönemde dövizde sert iniş ve çıkışlar yaşansa, dünyada akaryakıt fiyatları dalgalansa da bu sürecin bir mekanizma kurularak yönetilebileceğini, gerçekçi çareler üretmenin şart olduğunu kaydetti.

“TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE FİYAT ARTIŞI DİZGİNLENEBİLİR”

Kısa vadede vatandaşa nefes aldıracak dokunuşların mümkün olduğu görüşünü dile getiren Özersay, ekonomide acil alınması gereken tedbirler konusuna da değindi.

Kudret Özersay, döviz kurlarının belirli bir yerde sabitlenmesi gerektiğini ifade ederek, temel gıda ürünlerine navlun gibi vergiler eklenmeyerek, çıplak fiyat üzerinden vergi alınmasını ve bunun rafa yansımasının denetlenmesini önerisini dile getirdi.

Bu mekanizmanın oluşturulmasıyla en azından temel gıda ürünleri üzerinde fiyat dizginlemesi yapılabileceğini anlatan Özersay, “Pahalılığı önlemek, en azından temel gıda ürünlerinin fiyat artışını kontrol etmek mümkündür. Sektörün paydaşları da bunu söylüyor” dedi.

Özersay, yalnızca pahalılığı dizginlemek değil, vatandaşın gelirinin artırılması gerektiğini de vurgulayarak, asgari ücretle ilgili iyileştirmenin yanında asgari ücretliye prim desteği verilmesi gerektiğini de söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın hazırladığı orta vadeli programda, genç işsiz oranında artışın öngörüldüğünü ifade eden Özersay, asgari ücretli çalıştıran özel sektörün de desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

“YERLİ ÜRÜNLER TEŞVİK EDİLMELİ”

Özersay, bu dönemde yerli ürünlerin teşvikinin de önemine dikkat çekerek, yerli üreticiye destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkeye döviz girdileri bağlamında turisti artırmanın gerekliliğine de vurgu yapan Özersay, Ercan Havalimanı’nda yaşanan sıkıntılara da değindi ve web siteleri üzerinden kullanıcı dostu paylaşımlarla ülkeye turist gelişinin sağlanabileceğini anlattı.

“HP BU HÜKÜMETE NİSAP DESTEĞİ VERDİ”

HP’nin seçimden önce bütçenin geçmesi için net bir duruş ortaya koyduğunu da anlatan Özersay şöyle konuştu:

“HP geçen ay ayağını yere vurdu seçim öncesi bütçeyi geçirmekte ısrar etti. Maliye Bakanı yurt dışındaydı, nisabı ben verdim bütçe öyle geçti. HP bu hükümete nisap desteği verdi. Memleket bütçesiz kalmasın, bu seçimden sonra hükümet bütçesiz kalmasın diye. Biz şuna inanıyoruz; biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Eğer seçim sonrası hükümette kalacaksak iş yapmak istiyoruz. Vatandaşın bu sıkıntılarına dokunmak istiyoruz. Şimdi veran olan olsun seçimden sonra bakarız demiyoruz.”