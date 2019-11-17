Kıbrıs

Özersay, ELAM’dan yapılan açıklamaya ve Rum liderliğin suskunluğuna dikkat çekti

17 Kasım 2019

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ELAM’dan yapılan açıklamaya ve Rum liderliği ile siyasi partilerinin bayrak yakma eylemine sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Özersay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bayrağımızın yakılması ve ertesinde Dışişleri Bakanlığı olarak göstermiş olduğumuz tepkiye cevaben ELAM’dan gelen cüretkar açıklama kadar, Kıbrıs Rum siyasi partilerinin ve Rum liderinin suskunluğu dikkat çekicidir. Kıbrıs Türklerini hedef alan bu tür hareketlerin suskun kalınarak onaylanmasıdır aslında asıl tehlikeli olan. Özellikle sayın Anastasiades Bu olaylar karşısında bunları kınayan doğru bulmadığını söyleyen bir açıklama yapmadıkça ve şiddeti teşvik eden bu tür davranışlara karşı tedbir almadıkça Kıbrıs’ta mevcut güvensizlik derinleşir. Sayın Anastasiades’i sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum. Bu suskunluk hayra alamet değil.”



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