Bombalı araç saldırısını düzenleyen terörist yakalandı

T.C. Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 El Bab'da 16 Kas\u0131m'da 18 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi bombal\u0131 ara\u00e7 sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n zanl\u0131s\u0131n\u0131n yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nMilli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 (MSB), Suriye'nin El Bab kentinde 16 Kas\u0131m'da 18 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, 30 ki\u015finin de yaraland\u0131\u011f\u0131 bomba y\u00fckl\u00fc ara\u00e7l\u0131 sald\u0131r\u0131y\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren zanl\u0131n\u0131n Milli \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131'n\u0131n (M\u0130T) operasyonu ile yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 konuyla ilgili haberi twitter hesab\u0131ndan duyurdu.\r\n\r\nT.C. Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "El Bab'da bombal\u0131 ara\u00e7 patlatarak 18 sivili katleden en az 30 ki\u015fiyi de yaralayan PKK\/YPG ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne kar\u015f\u0131 El Bab halk\u0131 g\u00f6steriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombal\u0131 ara\u00e7 sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren PKK\/YPG\u2019li ter\u00f6rist M\u0130T'in ba\u015far\u0131l\u0131 operasyonu ile yakaland\u0131" ifadesi kullan\u0131ld\u0131.\r\n\r\nSald\u0131r\u0131da 18 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmi\u015f, 30 ki\u015fi ise yaralanm\u0131\u015ft\u0131. Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 sald\u0131r\u0131yla ilgili a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "\u0130nsanl\u0131ktan nasibini almayan YPG\/PKK ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc, DEA\u015e ile ayn\u0131 y\u00f6ntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez de F\u0131rat Kalkan\u0131 b\u00f6lgesinde Bab otogar\u0131nda bombal\u0131 ara\u00e7 patlatan ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc 10 masum sivili katletti, 15'den fazla ki\u015fiyi de yaralad\u0131" ifadesine yer vermi\u015fti.\r\n\r\n