Türkiye

Bombalı araç saldırısını düzenleyen terörist yakalandı

17 Kasım 2019

T.C. Milli Savunma Bakanlığı El Bab’da 16 Kasım’da 18 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı araç saldırısının zanlısının yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin El Bab kentinde 16 Kasım’da 18 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bomba yüklü araçlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonu ile yakalandığını açıkladı. Savunma Bakanlığı konuyla ilgili haberi twitter hesabından duyurdu.

T.C. Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı” ifadesi kullanıldı.

Saldırıda 18 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı saldırıyla ilgili açıklamasında, “İnsanlıktan nasibini almayan YPG/PKK terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez de Fırat Kalkanı bölgesinde Bab otogarında bombalı araç patlatan terör örgütü 10 masum sivili katletti, 15’den fazla kişiyi de yaraladı” ifadesine yer vermişti.



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