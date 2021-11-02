Özersay: Dışarıdan destekli bir UBP-DP hükümet modeli olgunlaşmış görünüyor

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay , UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile görüşmesinin ardından BRT’ye yaptığı açıklamada, parti olarak olabilecek en erken zamanda bir seçim hükümetinin ülkeyi seçime götürmesi gerektiğine inandıklarını ve görüşmenin de olumlu geçtiğini söyledi.

Partiden verilen bilgiye göre, BRT’ye açıklamasında farklı hükümet olasılıklarının olduğunu belirten Özersay, parti olarak geniş tabanlı bir mutabakat hükümeti kurulmasından yana olduklarını ancak içinde Halkın Partisi’nin olmadığı; YDP ve bağımsız milletvekillerin desteğiyle bir UBP-DP hükümetinin istişarelerinin olgunlaştığı izleniminde olduklarını ifade etti.

BRT yayınına bağlanan Özersay, görüşme sırasında UBP’nin HP’den bazı yasaların ve bütçenin geçmesiyle ilgili destek talep etmesi nedeniyle bu izlenimi edindiklerini vurguladı. Halkın Partisi’nin seçimin ocak ayı içinde yapılmasını tercih ettiğini aktaran Özersay, seçim tarihi belirlenirken Yüksek Seçim Kurulu’nun ne dediğine bakılması ve istişare edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“HERHANGİ BİR ÖN ŞART OLMAKSIZIN Geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümeti önerdik”

Özersay görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:

“Salgının ve ekonomik krizin olduğu, seçime gidilecek kısa dönemde herkesin birbirini denetlemesi gereken bir dönemde geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümetinin en doğru karar olacağını düşünüyoruz. Bu önerimizi ilettik. Bu mutabakat hükümeti teknokrat olur veya olmaz. Herhangi bir ön şartımız da olmadı. Meclis’te grubu bulunan üç siyasi partinin oluşturacağı bir mutabakat hükümeti 37 rakamına ulaşıyor. Bu çok güçlü bir hükümet olur, hızlı bir şekilde ülkeyi seçime götürür.

Tartışmasız bir şekilde bütçe geçer, gerekli yasalar hızlı yapılır. Bütçe geçeceği için seçimin hemen ertesinde hükümet kurulduğunda bütçesi hazır olur. Bu çok önemli bir unsurdur. Seçimden sonra bir hükümetin kurulmasında anahtar rolü oynayacağımızı ve partimizin kapısının çalınacağını biliyoruz. O nedenle bütçenin geçmesi noktasını önemsiyoruz. CTP ile de yapacakları görüşmede bu önerimizi sunmalarını da istedik. Ocak ayı içinde de seçime gidelim dedik.

BİR ÖNCEKİ DÖNEM EĞRETİ BİR HÜKÜMET KURMA YOLUNA GİDİLDİ VE MEMLEKET BUNDAN YARA ALDI

Görüşmeden edindiğimiz hissiyat, UBP’nin bahsettiği farklı hükümet seçeneklerinden içinde Halkın Partisi’nin olmadığı modelin bir miktar olgunlaştığı yönündeydi. Dışarıdan destek vermeye hazır olduğunu söyleyen Sayın Erhan Arıklı, Sayın Zaroğlu, Halkın Partisi’nden ayrılan üç milletvekili, UBP, Serdar Denktaş’ın desteği ve Demokrat Parti’yle birlikte sayı 27 oluyor. Sayın Sucuoğlu’nun bu modelle ilgili istişareler yaptığını öğrendik. Yapmış olduğumuz toplantıda daha ziyade böyle bir hükümet oluşturmaları halinde Halkın Partisi destek verir mi, HP hükümette olmazsa bütçenin hazırlanmasına olumlu yaklaşır mı gibi konularda konuşuldu. Halkın Partisi’nin içinde olacağı bir hükümet modeli üzerine çok fazla konuşulmadı. O koalisyon ihtimali olgunlaştırılmış ve daha olası bir durumda görülüyor. Verilen mesajlar da bu yöndeydi. Bizim öncelikli tercihimiz doğal yollardan hareket etmektir. Bir önceki dönem eğreti bir hükümet kurma yoluna gidildi ve memleket, halk bundan yara aldı. Bize göre halkın menfaatine olan şey geniş tabanlı bir mutabakat hükümettir.”