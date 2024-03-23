Özersay: Çürümenin ortaya çıkması aynı zamanda memleket için bir fırsattır

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay “tepeden tırnağa her düzeyde yaşanan siyasal ve toplumsal çürümenin memleketin yeniden toparlanması, yeni bir başlangıç yapılması için bir fırsat” olduğunu belirtti.

Özersay, “Bunu başarabilmek için önce bu haksız kazanılan makam, mevki ve menfaatin üzerine gitmek, kimseye ayrıcalık yapmadan, kimseyi korumaya çalışmadan hesap sormak şarttır” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Diyalog Tv’de katıldığı televizyon programında konuşan Özersay “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın, ucu kime dokunursa dokunsun bu yolsuzlukların üzerine gideceğiz.” dedi. Özersay hükümete de eleştirilerde bulunarak bazı öneriler yaptı.

“Başbakan’ın açıklaması tatmin etmedi”

Başbakan Ünal Üstel’in Başsavcı’ya yaptığı ziyaretin şüphe uyandırdığını ve “rutin ziyaret” denilerek yapılan açıklamanın kamuoyunda kimseyi tatmin etmediğini öne süren Kudret Özersay “Polisimizin yolsuzlukların üzerine giden operasyonlarını durduramadılar da şimdi Başsavcılığa mı baskı yapamaya çalışıyorlar diye düşünmeden edemiyor insan” ifadelerini kullandı.

Hükümetin sahte diploma ile başlayan ancak diploma ile sınırlı kalmayan süreçte korumaya, kollamaya çalıştığı isimler olduğunu ve bunun için de bazı girişimler yapıldığını bildiklerini vurgulayan Özersay “Ancak son gelişmeler de göstermiştir ki buna güçleri yetmeyecek.” dedi.

-“İnceleme başlatın”

Güzelyurt’taki üniversiteden sahte diploma alan ve devlete de sunarak devleti zarara uğratacak şekilde sahtekarlık yapan müdürler ve diğer üst düzey kamu görevlileri olduğunun artık herkes tarafından da görüldüğünü ve devam eden polis soruşturmaları bulunduğunu anımsatan Özersay şunları söyledi:

“Hal böyleyken görevde olanların ve ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin derhal Personel Dairesine, Kamu Hizmeti Komisyonuna, Maliye Bakanlığına ve ASAL Şube gibi birimlere talimat vermesi ve bahse konu üniversiteden diploma ile devlette işlem yapmış olanları çıkarıp hızlıca bir inceleme başlatması gerekir.

Bu üniversiteden alınan ve devletin çeşitli birimlerine sunulan diplomaların hangileri gerçek hangileri sahtedir bunun tespitine dair sürecin hızlandırılması için adım atılmalıdır. Sahte diploma alanların bazılarını nasıl koruyacağız, nasıl kurtaracağız gibi konularda fikir jimnastiği yapacağınıza bugüne kadar sahte diploma ile kim makam mevki ya da başka menfaat elde etmiş onun tespiti için fikir jimnastiği yapsanız daha iyi olur.”