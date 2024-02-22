Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, son günlerde büyük yankı uyandıran Sahte diploma meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bu konuları gündeme getirdiğimizde ilk zamanlar hafife alanlar oldu” ifadelerine yer veren Özersay, “Bu devran dönecek dedik.

Adım adım ilerleyeceğiz, bu memleketin düzlüğe çıkabilmesinin tek yolu temiz siyasettir, yolsuzluklara karşı mücadele etmektir” dedi. Özersay’ın açıklaması şöyle: ŞAKAMIZ YOKTUR! Bu konuları gündeme getirdiğimizde ilk zamanlar hafife alanlar oldu.

Bekleyin, az sabır dedik, yarın ola hayrola dedik. BU DEVRAN DÖNECEK dedik. Adım adım ilerleyeceğiz, bu memleketin düzlüğe çıkabilmesinin tek yolu TEMİZ SİYASETTİR, yolsuzluklara karşı mücadele etmektir. Kamunun kaynaklarını ÇALAN, şahsi menfaatleri, makam ve mevkisi için SAHTEKARLIK yapan, yalana sahteciliğe tenezzül eden herkesin hesap vermesi ve bu ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN üzerine yürünmesi şarttır. Aynen DEVAM