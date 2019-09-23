Kıbrıs

Özersay, BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo ile görüştü

23 Eylül 2019

New York’taki temaslarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. Di Carlo ile biraraya geldi.

Özersay, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler’deki temaslarımıza bu sabah itibariyle Siyasi İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo ile yaptığımız görüşmeyle başladık.” ifadesini kullandı.

Özersay, BM yetkilileri ve ikili düzeyde diplomatik temasların yanısıra, KKTC’nin gözlemci olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın toplantılarında da konuşma yapacak.

Etiketler

İlgili Makaleler

Ersin Tatar

Tatar: Oluşturulan istikrar ve kaynak akışı ekonomiyi hareketlendirecek

23 Eylül 2019

Tatar: Guterres çerçevesi bizi 1960 öncesine götürecek

23 Eylül 2019

Tatar, partisinin, Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığı konusunda en doğru kararı verecek

23 Eylül 2019
narkotik

Bir kişinin evinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

23 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı