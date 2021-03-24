Özersay: Bizim açımızdan Kıbrıs meselesi toplumsal bir meseledir

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cenevre öncesi bilgilendirme toplantısı kapsamında görüşüldüğünü bildirdi.

Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

Bugün Cumhurbaşkanı sayın Tatar ve heyetiyle Cenevre’de yapılması planlanan zirve toplantısı öncesinde bir araya geldik. Hem bilgi aldık hem de Halkın Partisi olarak gerek Kıbrıs sorununun çözümü gerekse iki taraf arasındaki işbirliği konularına ilişkin görüşlerimizi paylaştık. Bizim açımızdan Kıbrıs meselesi toplumsal bir meseledir, bu nedenle elimizden geldiğince görüş, öneri ve eleştirilerimizle Kıbrıs Türk tarafına ve sürece katkı koymaya gayret edeceğiz.