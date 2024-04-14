Özersay: Birilerinin uykularını kaçırmaya devam

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “üstünü örtmeye çalışıyorlar, sakın vazgeçmeyin, peşini bırakmayın” söylemleri üstüne sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Özersay, bayramda da konuyla ilgili çalıştıklarını, hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “Birilerinin uykularını kaçırmaya devam” dedi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma olayıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bayram süresince karşılaştığı kişiler tarafından kendisine, “üstünü örtmeye çalışıyorlar, sakın vazgeçmeyin, peşini bırakmayın” denildiğini belirten Özersay, “Şüpheniz olmasın, biz Bayramda da çalıştık, hazırlıklarımız tamam. Birilerinin uykularını kaçırmaya devam. Yarın ola hayrola!” ifadelerini kullandı.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Bayram süresince kimi görsem hep aynı cümle: “üstünü örtmeye çalışıyorlar, sakın vazgeçmeyin, peşini bırakmayın”! Şüpheniz olmasın, biz Bayramda da çalıştık, hazırlıklarımız tamam. Birilerinin uykularını kaçırmaya #devam. YARIN OLA HAYROLA!”