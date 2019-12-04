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Özersay: Anastasiadis’in önşartları kabul edilmezdir

4 Aralık 2019
Kudret Özersay

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Doğu Akdeniz Enerji Politikaları ve Kıbrıs Sorununa Yansımaları” konulu seminerde konuştu.

Özersay seminerde yaptığı konuşmada konunun tüm yönlerine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı Özersay, bir soru üzerine Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in müzakerelere başlamak için Türkiye’nin doğalgaz faaliyetlerini durdurması gerektiği yönündeki önşartını yorumladı.

Özersay şunları kaydetti:

“Doğalgaz konusunda böyle bir önşartı ne Türkiye’nin ne de bizim kabul edebileceğimizi düşünüyorum. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Madem ki Kıbrıs Rum Tarafı çözüm müzakerelerine paralel bir şekilde bu alanları düzenleyip sahada olmayı sürdürebiliyor, bizim de o müzakereler vardır veya yoktur aynı çalışmaları sürdürebilmemiz lazımdır. Bu dayatmayı kabul etmek baştan kaybetmek anlamına gelir.”



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