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Özersay, Akıncı-Anastasiadis görüşmesinde alınan kararları değerlendirdi

26 Şubat 2019

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün gerçekleşen liderler zirvesinde alınan kararları değerlendirdi.

Özersay yaptığı açıklamada elektrikten telefona ve mayın temizliğine varıncaya kadar bugünkü görüşmede alınan bütün kararların işbirliği yoluyla iki taraf arasında güven yaratılmasına bir katkısı olacağını belirtti.

Özersay, bu uzlaşının en kısa zamanda hidrokarbon ve suçluların iadesi gibi başka pek çok konuyu da içermesini temenni etti.

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