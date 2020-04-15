Özer Koray hayatını kaybetti

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabı twitter’dan yaptığı açıklamada üzücü bir gönderi paylaştı. Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarlarından, ülkemizi yıllarca yurt dışında temsil eden Özer Koray’ın vefat haberini bildirdi. Taziyelerini sundu.

İşte o paylaşım:

Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarlarından, ülkemizi yıllarca yurt dışında başarı ile temsil etmiş değerli diplomatımız Sayın Özer Koray’ın ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Dışişleri camiamıza başsağlığı dilerim.