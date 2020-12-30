Özel sektör çalışanlarına iki aylık destek ödemeleri yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özel sektör çalışanlarına yönelik, Ekim ve Kasım ayları için aylık bin 500 TL destek ödemelerinin yapıldığını duyurdu.
Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle özel sektör çalışanları ve işletmelerinin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla başlatılan Sosyal sigorta ve Sosyal güvenlik prim desteği adı altında bin 500 TL Ekim ve Kasım ayları ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hesaplara yatırıldığı kaydedildi.
Yerel işgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında özel sektörde hali hazırda faaliyetleri durma noktasına gelen veya duran işyerlerinde çalışan işçilerin (turizm sektöründeki oteller, casinolar, turizim seyahat acenteleri çalışanları, Ercan Devlet Alanında inşaat sektöründeki hariç işletmelerde çalışan işçiler, taksi ve toplu taşıma sektöründe çalışanlar) maaşlarının ödenebilmesi için Ekim ve Kasım aylarına ait 1500 TL’lik ücret destek ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yatırılmaya başlandı.