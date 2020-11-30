Özdenefe: Tatar bugüne kadarki deneyim ve kurumsal yapıyı çöpe attı

Demokrasinin Cumhurbaşkanı tarafından “ayaklar altına alındığını” iddia eden Fazilet Özdenefe, “Tatar’ın kendisini Mecliste ve UBP Başkanı zannettiğini” savundu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda güncel konuşmalar yapıldı.

İlk konuşmayı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Demokraside Son Durum” konusunda gerçekleştirdi.

Demokrasinin Cumhurbaşkanı tarafından “ayaklar altına alındığını” iddia eden Fazilet Özdenefe, “Tatar’ın kendisini Mecliste ve UBP Başkanı zannettiğini” savundu.

Cumhurbaşkanının tüm siyasi partilerden bağımsız görev ifa etmesi gerektiğini unuttuğunu savunan Özdenefe, Cumhurbaşkanına haftalar önce, vekalet vermeden Cumhurbaşkanlığı Sarayına gitmemesi yönünde uyarıda bulunduklarını ancak bunu yapmadığını söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nde (KŞK) yaşananlara da değinen Özdenefe, komitenin yıllardır ciddi çalışmalar yürüttüğünü, Mehmet Ali Talat’ın cumhurbaşkanlığı dönemde aktif hale getirildiğini ve tüm cumhurbaşkanları döneminde bu durumun değişmediğini, komitenin özverili çalışmalarını politize olmadan sürdürdüğünü kaydetti.

Özdenefe, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise bugüne kadarki deneyim ve kurumsal yapıyı, çöpe attığını iddia ederek, Gülden Plümer Küçük ve Mina Balman ile çalışmadan “önyargı ile hareket ederek” işlerine son verdiğini, 4-5 çalışana da ihbar yollandığını söyledi.

Komitenin politize edilmesine bugüne kadar izin verilmediğini, ilk defa bu dönemde komitenin politize edilmekte olduğunu savunan Özdenefe, komitenin işlevsiz hale getirilmesinin Kıbrıs Türk toplumu için uluslararası alanda da olumsuz etkileri olacağını söyledi.

Kayıp şahıslarla ilgili Kıbrıs Türk toplumuna ve Türkiye’ye AİHM’de dava getirilmediğini çünkü KŞK’nın iç hukuk yolu olarak kabul gördüğünü dile getiren Özdenefe, komite çalışanlarının uluslararası standartlarda görev yapmak için eğitim aldığını belirtti.

BM Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute’un yarın liderlerle görüşme yapacağını, BM zemininde gayri resmi beşli görüşmelerin başlayabilmesi için BM zemininin teyit edilmesi gerektiğini dile getiren Özdenefe, zirvenin yapılmasının başta Türkiye’nin yaptığı bir çağrı olduğunu kaydetti.

Özdenefe, Cumhurbaşkanına, “yetki ve sorumluluklarını demokrasiye saygı çerçevesinde kullanması” yönünde çağrıda bulundu.