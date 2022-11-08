Özdenefe: Imagine projesi Cumhurbaşkanı Tatar’ı neden rahatsız etti?

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.

Şu anda toplumun gözleri yarı kapalı yarı açık, bazen bir korku filmi izler gibi, bazen de utanarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı izlediğini iddia eden Özdenefe, Tatar’ın kendi pozisyonuyla ilgili hiçbir endişe ya da mahcubiyet hissetmediğini söyledi.

İki toplumlu “Imagine” isimli projeyle ilgili gelişmelere işaret eden Özdenefe, barış kültürünü destekleyen, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı eğitim veren bu projenin, iki toplumlu ilişkiler yanında KKTC nüfusundaki değişim bakımından da çok önemli olduğunu ancak projenin iptali için harekete geçildiğini kaydetti.

İlgili bakana, barış kültürü ve ötekileştirilmenin önüne geçilmesinin, şu anki eğitim politikasına aykırı olup olmadığını soran Özdenefe, dünyayla iletişimin ne gibi bir zararı olduğunu sordu.

Yapılanın toplumun gençlerini dünyadan daha da koparttığını dile getiren Özdenefe, birçok gencin yurt dışı eğitiminin başında ülkesine dönmemeyi planladığını kaydetti. Projenin eğitim politikasına hangi bakımdan aykırı olduğunu soran Özdenefe, projenin Cumhurbaşkanı Tatar’ı neden rahatsız ettiğinin açıklanmasını istedi.

Toplumların birbirini anlayabilmesi için önyargılardan uzaklaşılması gerektiğini dile getiren Özdenefe, küreselleşen dünyada bunun bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bu konunun kendi gündemlerinde de olduğunu belirterek, ilgili projenin geçen yıl hem kendilerinin, hem de Cumhurbaşkanı Tatar’ın görevde olduğu süreçte yine yürürlükte olduğunu ifade etti.

Imagine projesinin bir dernek aracılığıyla yürütüldüğünü de söyleyen Çavuşoğlu, projenin iptal edilmediğini askıya alındığını, gerekli adımlar atılırsa projenin yeniden hayata geçeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, eş zamanlı atılması gereken adımları kendilerinin Kıbrıslı Rumlara güvenerek attıklarını, örneğin Dipkarpaz’da okul açtıklarını ancak Limasoldaki Türk öğrencilere eğitim sunamayıp, kitap göndermelerine izin vermediklerini dile getirdi.

KKTC’deki tarih kitaplarından milli tarihin önemli kısmının çıkarıldığını ifade eden Çavuşoğlu, Kıbrıslı Rumların ise kitaplar konusunda gereken adımları atmadığını kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının attığı adımların Kıbrıs Rum tarafından karşılıksız kaldığını tekrarlayarak, yaşanan gelişmeler sonucu bugünlere gelindiği gelişmelerin yaşandığını söyledi. Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının her dönemde adada barışçıl adımlar attığını dile getirdi.

Konuşma üzerine yerinden söz alan CTP Milletvekili Özdenefe, projeye dahil olan öğretmenler ve öğrencilerle görüşülmesini istedi.

Çavuşoğlu da daire müdürünün zaten proje yürütücüsü olduğunu belirtti.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim de bahsedilen sorunlarla ilgili mücadele sürerken, uluslararası arenadan gelebilecek katkıların önünün kapatılmamasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, sorulan bir soru üzerine, İngiltere’deki okullara büyük önem verdiklerini, çalışmaları geliştirmek için de ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. Oradaki öğretmenlerin büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Çavuşoğlu, kısa süre içinde oradaki okullarla ilgili çalışmaları Meclis’e getireceklerini söyledi.