Özdenefe: Bu halk için üzgünüm, kızım için üzgünüm, sizlerin çocukları için üzgünüm

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise yaptığı konuşmada, Cenevre görüşmelerine değinerek, hükümetin ve toplum liderinin halka değer vermediğini savundu.

“Bu halk için üzgünüm, kızım için üzgünüm, sizlerin çocukları için üzgünüm” diyen Özdenefe, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’de zafer kazandığını sandığını ancak önerdiği 6 maddenin mümkün olmadığını kendisinin de bildiğini ileri sürdü.

Özdenefe, “CTP olarak biz toplumun haklarını törpülemelerine izin vermeyeceğiz. Bu toplum varoluşunun tehlikeye düşürüldüğünün farkındadır. Biz toplumsal varoluşumuzu size bırakacak değiliz. Bugüne kadar direndik, bugünden sonra da direneceğiz” dedi.

İş Yasası’ndan yapılmak istenen değişikliğe de değinen Özdenefe, Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir mevzuatın geçirilmeye çalışıldığını ifade etti.