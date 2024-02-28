Özcanhan’ın adı KTSYD Konferans Salonu’nda ölümsüzleşti

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Genel Merkezi’nde yer alan Konferans Salonu’na 19 Ekim 2023’te vefat eden derneğin kurucu başkanı Özcan Özcanhan’ın adı verildi. KTSYD’de dün akşam gerçekleşen Özcan Özcanhan anma gecesinde duygusal anlar da yaşandı. Serkan Soyalan’ın moderatörlük yaptığı gecede Özcan Özcanhan’ı anlatan konuşmalar yapıldı ve Özcan Özcanhan Belgeseli izlendi. Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanında milletvekilleri Sami Özuslu ve Devrim Barçın, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Basın Müşaviri Cihangir Şahin, Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, KTSYD eski başkanları Raif Örtunç, Ertan Birinci ve Burhan Gürkan, KTSYD üyeleri, Özcanhan’ın ailesi, hakemler ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖZSOY “Özcanhan ismini ölümsüzleştirmek istedik”

Gecede ilk konuşmayı yapan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, 1983 yılında Özcan Özcanhan başkanlığında kurulan KTSYD’nin bugünlere gelmesi için atılan ilk adımların önemine değindi ve “Derneğimize başkanlık yapan, 10 başkanımızın döneminde yönetim kurullarında görev yapan, komitelerde emek harcayan herkesin emekleri elbette göz ardı edilemez. Bugünkü gücümüz, kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya sahip olmamızda herkesin katkısı çok büyüktür. Özcan Özcanhan 1983 yılında KTSYD’nin ilk adımlarının atılmasında etkin bir rol alırken, Kıbrıs Türk Toplumunun mücadele tarihinde de büyük emekleri olmuştur. Gazetecilik mesleğindeki başarıları, Bayrak Radyosu ve Anamur Radyosu’ndaki spikerliği, Reuters Haber Ajansı’nda yıllarca Kıbrıs temsilciliği de yapmıştır. Gazetecilik mesleğinde, futbol hakemliğinde ve spor yazarlığında büyük izler bırakan Özcan Özcanhan’ın adının KTSYD Konferans Salonu’na vermekle ölümsüzleştirilmesi bizleri son derece gururlandırmıştır” dedi.

TATAR: “Özcanhan çok değerli bir kişiliğe sahipti”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da gecede yaptığı konuşmada Özcan Özcanhan’ın hayatına değindi. Tatar konuşmasında son günlerine kadar Özcanhan’la çok önemli ve derin sohbetler yapmış bir kişi olduğunu söyleyerek, “Kıbrıs Türk Toplumu’nun mücadele tarihinde önemli bir kişi olan Özcan Özcanhan’ın bu güçlü dernekte ilk başkan olması, futbol hakemliği, cesur gazeteciliği ve mücadeleci kimliği ile toplumumuzun o yıllarda dış dünyaya açılmasında sesi oldu” dedi. Özcanhan’ın ömrünü Kıbrıs Türk halkının mücadelesine adamış bir kişi olduğunu vurgulayan Tatar, “Derneğin kurucu başkanı olarak spor yazarlığına verdiği hizmetler, basın günlerinden farklı yabancı ajanslara sağladığı haberlerle sesimizi dünyaya duyurması, bütün ömrünü Kıbrıs Türk halkının mücadelesine adamış, spordan, kültürden, siyasetten, gazetecilikten, spor yazarları derneğinin kurucu başkanı olarak sizlerin dava arkadaşı olmasından dolayı kendisini yad etmek istiyorum. Hiç kimseden çekinmeden, demokrat, kendisini çok iyi ifade edebilen çağdaş bir Kıbrıs Türk insanıydı. Bu değerli insanın adının, bu güzel tesiste yaşaması çok anlamlı. Dolayısı ile Başkan Necati Özsoy’u ve yönetim kurlunu kurtlarım” dedi.

CAMBAZ: “Bu dünyadan yüreği buruk ayrıldı”

Merhum Özcan Özcanhan’ın ailesi adına söz alan kardeşi Öner Cambaz da yaptığı konuşmada Özcan Özcanhan’ın hayatından bahsetti, anılarını anlattı. Özcanhan’ın çok yardımsever ve ailesi tarafından sevilen sayılan bir kişi olduğunu ifade eden Öner Cambaz “Keşke toplum olarak bu tip kişilere yaşarken hak ettikleri değer verilebilseydi” deyip Özcan Özcanhan’ın bu dünyadan mutsuz ve yüreği buruk ayrıldığını ifade etti. Öner Cambaz, KTSYD Başkan ve yönetimine Özcan Özcanhan’a verdikleri değerden dolayı teşekkür ederek Özcanhan’ın isminin çok sevdiği KTSYD’de yaşatılmasının çok anlamlı ve değerli olduğunu belirtti.

Özcan Özcanhan belgeseli izlendi

Gecede açılış konuşmalarının ardından KTSYD üyeleri Serkan Soyalan ve Hüseyin Evliya’nın birlikte hazırladığı “Özcan Özcanhan Belgeseli” izlendi. Belgesel gösteriminin ardından söz alan Özcan Özcanhan’ın dostları, Özcanhan ile anılarını anlattı.