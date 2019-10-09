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Ozanköy sakini Mehmet Zeki Aslıhan yaşamını yitirdi

9 Ekim 2019
ani-ölüm

Ozanköy’de sakin Mehmet Zeki Aslıhan (E-83), bugün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Zeki Aslıhan isimli kişinin Çatalköy’de denize girmek için gitmiş olduğu bir işletmeye ait sahil kıyısında rahatsızlanarak Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı, yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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